Filtran el número del teléfono del famoso del momento y se lía la mundial

¿Es fácil ser famoso? Nadie puede negar que tiene una parte muy positiva. Ciertos apellidos abren cualquier puerta y la prensa del corazón genera ingresos bastante suculentos. Por ejemplo, recientemente Kiko Hernández ha confirmado que le ofrecían “40.000 euritos” por vender la exclusiva de su boda con Fran Antón, pero él se negó porque está muy comprometido con ‘Sálvame’. El famoso que ha tenido problemas con su número de teléfono no es Kiko Hernández, pero es un rostro que de alguna forma está vinculado a ‘Sálvame’.

El famoso afectado

La noticia ha corrido como la pólvora. Una empresa de hostelería ha creado por error un chat de Whatsapp y el número de teléfono de un famoso muy conocido ha salido a la luz. El famoso en cuestión es Íñigo Onieva, el futuro marido de Tamara Falcó. Supuestamente la intención del empresario era crear un panfleto publicitario y enviarlo a los socios, pero se equivocó de aplicación y terminó facilitando el contacto de Onieva. No ha sido el único afectado, hay otros chefs conocidos que también han quedado expuestos.

Cada vez se conocen más datos sobre esta hazaña. “El objetivo de la compañía era crear una newsletter con todas sus novedad y enviarla a sus contactos. Pero en vez de realizar eso, crearon por error un grupo de WhatsApp”, explican en ‘La Vanguardia’ para esclarecer los hechos. “El chat fue cerrado al cabo de los minutos, pero el móvil del empresario ya corría como la pólvora. En ese mismo grupo se encontraban grandes rostros reconocidos de la hostelería y muchos de los chefs más populares”.

Íñigo Onieva cada vez tiene más problemas

¿Es cierto que está maldita la boda de Tamara Falcó? Desde que la marquesa anunció que iba a pasar por el altar todo han sido problemas. Primero descubrió que su futuro marido no era fiel, después se hizo una lesión en la pierna, más tarde se quedó sin vestido de novia y ahora se ha convertido en un rosto hostil para gran parte del público. Recordemos que antes era una de las famosas más queridas de nuestro país, ¿qué ha pasado para que le hayan dado la espalda? Íñigo ha tenido mucho que ver.

El empresario está decepcionado con la prensa, cree que ha sido víctima de un movimiento injusto que solamente buscaba llamar la atención. No está dispuesto a dar más explicaciones sobre su vida privada, por eso ya no responde a ningún periodista. El problema es que los reporteros no se rinden. ¿Qué dirá cuando descubra que su número de teléfono está al alcance de cualquiera?

Íñigo está preparando un proyecto bomba

Ente otros muchos problemas, Íñigo Onieva se ha quedado sin uno de sus trabajos. El restaurante que le había contratado de relaciones públicas ya no quiere contar con él. Es una decisión que se tomó antes de que saliera a la luz su infidelidad, pero se ha hecho pública ahora. Quizá el empresario que ha filtrado por erro su número de teléfono tenía algo que ver con el proyecto bomba que tiene entre manos. Está preparando un negocio redondo y supuestamente Tamara Falcó también va a participar.