Despiden a Íñigo Onieva a dos meses de su boda con Tamara Falcó: los problemas continúan

Tamara Falcó no está pasando su mejor momento, a pesar de que está a punto de cumplir su gran sueño. Siempre se imaginó un vestido de novia de cuento, pero cuando se puso manos a la obra descubrió que iba a ser una tarea complicada. Ha tenido tantos problemas con la firma Sophie et Voilà que ha roto la vinculación laboral que le unía a la marca. Quedan solo dos meses para la boda y los problemas no dejan de crecer. “Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, dijeron desde Sophie et Voilà.

Íñigo Onieva está muy dolido con la marca porque sus diseñadoras aseguran que Tamara quería inspirarse demasiado en un vestido de otra firma. La marquesa de Griñón lo niega y promete que nunca plagiaría otra creación porque ella trabaja en el mundo de la moda y sabe cómo funciona el negocio. Por si todo esto fuera poco, Íñigo se ha quedado sin trabajo. En ‘Sálvame’ han asegurado que ha perdido su puesto en el restaurante donde ejercía de relaciones públicas. Curiosamente uno de los hermanos de Tamara es socio de esta empresa.

Íñigo Onieva se queda sin trabajo

Belén Esteban ha dado la exclusiva en ‘Sálvame’. Ha asegurado que Íñigo se ha quedado sin trabajo a dos meses de su boda con Tamara Falcó. “Le han despedido del restaurante y de la discoteca de las que era relaciones públicas. Le han dicho que no vuelva. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí”, ha informado la princesa del pueblo. Su compañera Pilar Vidal, amiga de la marquesa de Griñón, ha ampliado la noticia. Según su información, los responsables del restaurante querían dejar de contar con él desde hace varios meses. Ahora han encontrado el momento.

Recordemos que Íñigo tuvo un problema con Tamara Falcó. Le pillaron en un festival de música dándole un beso a otra chica. En un primer momento lo negó, pero después no tuvo más remedio que reconocer la infidelidad. Justo en ese momento los dueños del restaurante donde trabaja pensaron en despedirle, pero no por nada relacionado con el engaño amoroso. Se esperaron para que no hubiera confusiones y ahora piensan que ha llegado la hora. Al menos eso cuenta Pilar Vidal.

El nuevo proyecto de Íñigo

En ‘Sálvame’ han explicado que Íñigo no va a tener problemas para encontrar trabajo, de hecho ya tiene varias ofertas encima de la mesa, pero ha rechazado todas. Tiene en mente formar su propio restaurante, por eso no quiere involucrarse en una empresa ajena. Pilar Vidal asegura que Tamara Falcó será su socia. Él no dispone del capital suficiente como para emprender una aventura tan ambiciosa. Además de la hija de Isabel Preysler habrá un tercer socio.

El dineral que está a punto de ganar

Tamara Falcó es uno de los rostros más cotizados de la crónica social. En ‘El Programa de AR’ aseguran que ha vendido la exclusiva de su boda por una alta cantidad de dinero. Naturalmente Íñigo se va a llegar una parte porque él también está involucrado en la noticia. De hecho ha recibido ofertas de varios modistos para vestirle en su boda.