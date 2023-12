Un famoso actor de telenovelas turcas, destrozado por la muerte de un ser querido

Hay un actor muy conocido por haber protagonizado varias telenovelas turcas que se ha visto afectado por una noticia muy triste: el fallecimiento de su mejor fan. Estamos hablando de Can Yaman, quien tuvo oportunidad de conocer a su admiradora gracias al programa ‘Volverte a ver’. La mujer de 75 años se llevó una gran sorpresa en 2019 cuando el artista llegó a nuestro país para patrocinar ‘Erkenci Kus’, su nuevo proyecto. El intérprete decidió sorprenderla en un programa de Telecinco para agradecerle el cariño que le había demostrado.

Hace casi cinco años que Can Yaman llegó a nuestras pantallas con la famosa telenovela turca que protagonizaba junto a su expareja, la brillante actriz Demet Özdemir. Esta mítica ficción le convirtió en uno de los rostros más deseados de España y una de las mujeres que cayó rendida a sus encantos fue Jesusa. Su historia llamó tanto la atención de Can que decidió hacer un viaje a España para conocerla. Crearon una amistad muy especial y ahora el artista está derrotado tras su triste fallecimiento.

Can Yaman está muy afectado

Jesusa se convirtió en la seguidora más envidiada de Can Yaman porque el actor accedió a conocerla en el plató de ‘Volverte a ver’. Sus familiares le organizaron esta sorpresa y Carlos Sobera, presentador del espacio, se sintió muy orgulloso de capitanear un momento tan emotivo. La admiradora del artista estaba atravesando una etapa muy delicada porque había muerto una de sus hijas. Encontró un refugio en la historia de amor liderada por Can y Sanem y logró salir adelante.

El actor descubrió la situación de su fan y no tardó en solidarizarse. Ese es el motivo por el que decidió viajar a nuestro país y recibir a Jesús a con los brazos abiertos. «Gracias a él, mi madre no cayó en un pozo sin fondo», confesó entonces María José, la hija de Jesusa. Ahora la familia vuelve a enfrentarse a un duro golpe tras la pérdida de la protagonista de nuestra noticia.

Can Yaman manda un mensaje

Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional y en todas sus entrevistas asegura que invierte mucho tiempo y esfuerzo en no perder el norte. Según cuenta, siempre ha tenido claro que ha cumplido todos sus éxitos gracias al apoyo de sus seguidores, por eso no duda en devolver todo el amor que ha recibido. Tanto es así que cuando se ha enterado de la muerte de Jesusa ha mandado un mensaje de pésame lamentando el triste suceso. «Descanse en paz», ha escrito en sus redes sociales.

Una tierna amistad

Jesusa y Can Yaman entablaron una bonita amistad virtual. La mujer lamentó no dar su mejor versión cuando se encontraban. Explicó que se emocionaba tanto que no sabía cómo reaccionar. «Gracias, estoy muy emocionada al ver que me sigues. Con los nervios nunca estoy a la altura que tú te mereces. Cuídate mucho, también espero volverte a ver y seguiré adorándote siempre. Sólo el mirarte me da vida. Amor infinito», le puso en un mensaje cuando descubrió que había empezado a seguirla en las redes sociales.