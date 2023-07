El famosísimo presentador que ya no vas a ver en televisión: cambio total

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a protagonizar noticias sorprendentes que acaparan la atención de todos los medios. Telecinco se ha convertido en el epicentro de la información y muchos rostros de la cadena están experimentando cambios. Un presentador mítico ha decidido desaparecer. La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. ¿Hasta dónde llegarán los cambios en Mediaset? Recordemos que ‘Sálvame’ se ha mudado a Netflix y Ana Rosa Quintana abandonará las mañanas de Telecinco. ¿Quién es el rostro estrella que va a desaparecer?

Un presentador muy famoso cambia de vida

Estamos hablando de José Javier Santos, más conocido como JJ Santos. Según informa un conocido medio, abandona los servicios de información deportiva de Telecinco después de 17 años. ¿Qué ha pasado? En una de sus entrevistas confesó que seguía disfrutando de su trabajo porque era adicto a los cambios. Ese es su truco.

“Sigo disfrutando porque he cambiado mucho de trabajo. Los primeros diez años en la radio fueron fenomenales. Luego pasé un calvario en TVE hasta que en 2000 me fui al diario ‘AS’ y después Antena 3 me ofreció hacer el primer Mundial de Fútbol en una tele privada. En 2006 llegué a Telecinco, mi casa”, dijo en ‘Diez Minutos’. La cadena dejará de ser su casa dentro de poco. Este cambio radical está muy pensado y no tiene solución.

JJ Santos tiene claro lo que no quiere hacer: regresar a TVE. Le gusta probar cosas diferentes. “No volveré a trabajar en la pública. Hay gente que tiene un marcado carácter de funcionario, pero eso no va conmigo”.

Las condiciones de JJ Santos

JJ Santos desaparecerá de la pequeña pantalla, pero no abandonará su trabajo del todo porque seguirá vinculado a Telecinco. Continuará siendo el responsable de la sección deportiva. Tampoco a variado su puesto como presidente de la productora Supersport. Es un gran amante de los medios de comunicación, por eso no hizo caso a los consejos de su familia. En una de sus entrevistas desveló que su madre quería que estudiase medicina.

Los secretos del periodista

El presentador empezó a estudiar medicina porque sus padres no querían que fuera periodista, pero él sabía que su vocación no era esa. “Todos estaban empeñados, sobre todo mi madre, que quería que ayudase a otros igual que los médicos me ayudaron a mí. De hecho, para que no se enfadara, empecé Medicina, pero yo desde los diez años quería ser periodista. Mientras estudiaba primero de medicina empecé a trabajar en Radio España. Saqué buenas notas, pero me matriculé de periodismo sin decir nada”.

Ahora seguirá ejerciendo, pero de forma diferente. No volveremos a verle delante de las cámaras, al menos hasta que encuentre un proyecto que le llame la atención.

Uno de los hijos de JJ Santos también es periodista, ha seguido sus pasos. «Me casé a los 23 añitos y a los 25 fui padre. Fruto de esa relación tengo dos hijos de 30 y 27 años. El mayor se dedica a temas financieros y trabaja fuera de España y el pequeño es periodista deportivo y trabaja en el diario ‘As’.