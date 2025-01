La famosísima cantante que ha pillado a su marido en una app tipo Tinder: ruptura instantánea

La protagonista de esta noticia no dejará indiferente a nadie. El mundo del espectáculo ha sido testigo de incontables rupturas sentimentales, pero pocas han generado tanto revuelo como la reciente separación de la cantante inglesa Lily Allen y el actor estadounidense David Harbour. Lo que comenzó como un matrimonio de ensueño en 2020, celebrado en una ceremonia íntima en Las Vegas, parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Las últimas noticias han puesto a la pareja en el centro de la polémica y nosotros conocemos todos los detalles.

De acuerdo con informaciones publicadas por un diario británico, Lily Allen descubrió que David Harbour, conocido por su papel como Hopper en la popular serie Stranger Things, tenía un perfil activo en Raya, una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades. Lo más sorprendente no fue solo la existencia del perfil, sino el contenido del mismo: Harbour buscaba encuentros casuales y sin compromisos, lo que dejó a la cantante en un estado de conmoción.

La cantante, quien también había conocido a Harbour a través de esa misma aplicación, decidió investigar por su cuenta. Según fuentes cercanas, Allen reactivó su cuenta en Raya con el propósito de confirmar sus sospechas. En este proceso, no solo encontró evidencias de la actividad de su marido en la plataforma, sino también identificó a algunas de las mujeres con las que él habría interactuado. Este descubrimiento marcó un antes y un después en su relación.

Tras descubrir este escándalo, Lily Allen se ha enfrentado a una difícil decisión que culminó en la ruptura definitiva de la pareja. Aunque originalmente tenían planes de pasar las fiestas navideñas juntos en Kenia, la cantante optó por cancelarlos y se encontró celebrando sola las fechas más emotivas del año. Fuentes allegadas a la artista revelaron que este periodo ha sido particularmente difícil para ella, quien confesó no estar en «un buen lugar mental».

La artista anunció en su podcast de la BBC, Miss Me?, que se tomará un descanso de varias semanas para cuidar su salud mental. Aunque negó haber recaído en el consumo de sustancias, aclaró que se retirará a un lugar donde no podrá usar su teléfono móvil. Esto no significa que esté ingresando a rehabilitación, pero sí priorizará su bienestar tras las recientes dificultades en su vida personal.

La decisión que ha tomado Lily Allen

Una fuente cercana al entorno de Allen compartió detalles sobre la situación: «Es cierto que Lily y David se conocieron en Raya, pero desde que comenzaron su relación, ella nunca miró a otro hombre. Reabrió su cuenta solo para confirmar sus sospechas sobre él». Otra persona cercana a la pareja añadió: «Lily está desolada. Rompieron hace un mes, pero incluso así, seguían pensando en pasar juntos la Navidad».

Estos testimonios arrojan luz sobre el impacto emocional que esta situación ha tenido en la cantante, quien había depositado toda su confianza en su relación con Harbour. Ha decidido que no hay vuelta atrás, pero a su entorno le ha hecho saber que todo está en orden y que se encuentra perfectamente.

Lily Allen y el dinero de OnlyFans

Mientras lidia sus problemas matrimoniales, Lily Allen también ha generado titulares por su actividad profesional fuera de la música. En los últimos meses, la cantante ha revelado que su perfil en OnlyFans, donde vende fotos de sus pies por 10 libras mensuales, le ha resultado más lucrativo que los ingresos generados por su música en plataformas como Spotify. Durante su podcast Miss Me, Allen declaró: «Imagina tener casi ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, pero ganar más dinero con mil suscriptores interesados en tus pies. No odies al jugador, odia el juego».

Esta confesión subraya la creatividad y adaptabilidad de Allen para explorar nuevas fuentes de ingresos en un mercado musical cada vez más desafiante. Según varios informes, sus ganancias mensuales en OnlyFans superan los 10.000 euros, lo que ha provocado tanto críticas como aplausos. Algunos le juzgan, asegurando que su presencia en la plataforma le perjudicará a nivel artístico, pero sus fans le apoyan.

Por ahora, Lily Allen no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su separación de David Harbour. Sin embargo, continúa activa en redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida cotidiana y proyectos en curso. A pesar de los momentos difíciles, la cantante sigue siendo una figura influyente y resiliente en la industria del entretenimiento.

Este episodio no solo marca un giro inesperado en su trayectoria personal, sino que también pone de manifiesto los retos de mantener una relación bajo el escrutinio público. Con una carrera llena de éxitos y una personalidad auténtica, Allen está demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el ingenio pueden ayudar a superar cualquier adversidad.