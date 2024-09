Los expertos avisan sobre el huracán que podría llegar a España: hay que estar muy atento a este día

El huracán que ha activado todas las alertas podría llegar a España en los próximos días, hay que estar muy atento a este día. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a prepararnos para lo peor, ante una serie de detalles que pueden ser los que marquen un antes y un después. Sin duda alguna, tenemos por delante una sensación que puede ser especialmente complicada. Son tiempos de cambios para los que quizás no estamos preparados.

Nos imaginamos la llegada del mal tiempo, en este otoño, en el que ya hemos visto una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Pero no nos imaginaríamos, un cambio que puede ser positivo y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado este cambio de ciclo que puede ser histórico. La llegada de esta novedad que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que tocará atender todo lo que nos está esperando. Los expertos de la AEMET no dudan en advertir de este fenómeno poco común.

Hay que estar muy atentos a este día

La previsión del tiempo es lo que acabará marcando estos días que tenemos por delante. Estamos en otoño, una estación de grandes cambios que nos invitará a intentar pendiente de todo lo que llega. Sin duda alguna, habrá llegado ese tiempo en el que debemos empezar a pensar en lo que está pasando a nuestro alrededor.

Son tiempos de visualizar una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que llega y en todo lo que debemos empezar a preparar. Sin duda alguna, el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas.

Lo histórico de esta previsión del tiempo es que estamos luchando contra un huracán que puede ser el que haga acto de presencia. Este año la temporada de huracanes ha empezado con algunas anomalías que pueden llevarnos a vivir una serie de detalles que serán los que marcarán este antes y después.

En estos días de otoño en los que hemos visto prácticamente de todo, tocará estar pendiente de una serie de elementos que son claves y que quizás no habíamos pensado hasta la fecha.

Hay un huracán que podría llegar a España

España se prepara para la llegada de un huracán que podría ser histórico, sin duda alguna, es uno de los fenómenos que estará en esta temporada. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tenemos que mirar a unos mapas del tiempo que traen una sorpresa inesperada que se hará notar.

Siguiendo la explicación de los expertos de El Tiempo: «La tormenta tropical Isaac ha evolucionado ya a huracán Isaac, de categoría 1. Si bien las previsiones ayer apuntan a que su trayectoria sería hacia la península ibérica, afectando así a España, las últimas actualizaciones muestran consenso en que no será así. Las nuevas previsiones indican que Isaac se desplazaría hacia el norte, «capturado» por una vaguada proveniente de Canadá, lo que impediría que su desplazamiento hacia el este fuese una realidad a partir del domingo».

Siguiendo esta misma explicación: «El sistema, que ayer aún era tormenta tropical, ha evolucionado a huracán de categoría 1. El entorno en el que se está desarrollando es favorable para una intensificación, por lo que las previsiones apuntan a que el sistema aún podría fortalecerse un poco más, pero sin subir de categoría. Su desplazamiento, inicialmente lento, lo llevaría hacia el este y noreste hasta el domingo. A partir de ese momento su desplazamiento podría volverse aún más dirigido hacia el norte, eliminando las posibilidades de que nos afectase».

Los efectos de este huracán se podrán notar siempre y cuando: «Durante el inicio de la próxima semana el sistema se iría debilitando, a priori, al encontrarse un entorno menos favorable. Así, podría pasar a ser un sistema extratropical o postropical. Dicho de otro modo: dejaría de ser un sistema tropical, pero podría mantener algunas de sus características. Las principales causas de este debilitamiento serían el incremento de la cizalladura (diferencia de la velocidad y/o dirección del viento con la altura), así como una reducción en la temperatura del agua superficial sobre la que se desplazará Isaac. Si bien la previsión actual indica que no se acercaría a España, cabe reseñar que sigue existiendo incertidumbre. La previsión tanto en trayectoria como en intensidad de estos sistemas es siempre incierta. Son sistemas complejos donde pueden darse diversos factores que consigan mantener su intensidad o debilitarlo más rápido de lo previsto».

Por lo que, vamos a tener que estar muy atentos a lo que llega y a lo que puede pasar durante las próximas horas.