Esto es lo que tienes que hacer con la matrícula de tu coche para evitar una multa

Hay algunas multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que son bien conocidas por todos los conductores, por circular por encima de la velocidad máxima permitida o por usar el teléfono móvil al volante, por ejemplo. Sin embargo, hay otras infracciones que también son motivo de sanción y que pasan completamente desapercibidas. Es el caso de lo que puede ocurrir por llevar la matrícula del coche en mal estado.

Si la DGT no es capaz de identificar el vehículo a través de la matrícula, la multa puede ascender a 6.000 euros, nada más y nada menos. Todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas deben llevar obligatoriamente una matrícula que los identifique.

Por lo general, es una gestión de la que se encarga el concesionario a la hora de comprar un coche nuevo. Ahora bien, el propietario también puede hacer él mismo el trámite y así ahorrarse algo de dinero. Una vez matriculado el coche, la DGT entrega el número de matrícula y el permiso de conducir.

En la actualidad, la matrícula en España se compone de una combinación de siete caracteres alfanuméricos: cuatro números y tres letras. Sirve para identificar al propietario del vehículo, por ejemplo cuando le «caza» un radar o cuando comete una infracción en carretera. Por esta razón, hay quienes echan laca sobre la matrícula.

La multa por hacer esto con la matrícula del coche

Pero no es una buena idea hacerlo. Para evitar este tipo de activos delictivos, la DGT impone sanciones por no llevar la placa totalmente legible. También si está deteriorada. La multa es de 200 euros por circular sin matrícula o llevarla no visible o no legible.

El hecho de manipular la matrícula de alguna manera se considera una infracción muy grave, y la sanción asciende a 6.000 euros. Además, supone la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

«Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona», recuerda la DGT.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona. ▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021

Los requisitos a cumplir para evitar una sanción de este tipo son muy simples: llevar la placa bien sujeta, que los números y letras se vean bien, que esté homologada y registrada en la DGT y, por supuesto, que no esté manipulada de ninguna manera.

A todo esto hay que sumar que falsificar una matrícula puede suponer penas de prisión de seis meses a un año ya que se considera un delito de falsedad documental.