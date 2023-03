Esto es lo que desayuna Sonsoles Ónega todos los días para tener tipazo

La vemos cada tarde presentando el programa Y ahora Sónsoles en Antena 3. En poco tiempo, la periodista ha pasado de estar en Telecinco enfrascada en los problemas de la novia de Antonio David y muchos otros protagonistas de la cadena a realizar un programa algo más blanco. si quieres conoce más sobre ella, debes saber qué desayuna Sonsoles Ónega todos los días.

Y es que la presentadora no puede estar más delgada y le sientan divinamente todos los outfits que lleva.

Qué desayuna Sonsoles Ónega todos los días

Lo mejor para cuidarse es tomar un buen desayuno. En Vanitatis han destacado las rutinas de la presentadora. Se levanta antes de las ocho de la mañana y prepara su primer plato del día.

Ónega toma zumo de limón exprimido, junto a avena o bien una tostada con bacon, depende del día porque lo bueno está en variar.

Hay los días en los que desayuna con sus hijos y es entonces cuando aprovecha para incorporar el bacon en la primera comida del día. Pero cuando está sola, entonces prefiere la avena que es considerado uno de los cereales más potentes y con mayor cantidad de beneficios para nuestro organismo.

De la avena podemos destacar sus vitaminas y minerales por lo que muchas personas la toman a diario. Ella se lo toma de diversidad de maneras, y es que es factible con leche o bien cuando lo queremos combinar con yogur y frutos del bosque. El desayuno debe ser un momento reposado del día para comer de forma consciente. Y no deprisa como hacen muchas personas.

Además de ello, Sonsoles Ónega también toma café, algo que no abandona en todo el día puesto que no para y necesita estar bien despierta por su jornada laboral. Los nutricionistas no recomiendan muchas tazas al día, así que la cafeína debe tomarse siempre con moderación.

A las 11 de la mañana, la presentadora va hacia la redacción del programa para preparar el programa hasta que este acaba. Entonces o está cansada y se va a su casa o bien puede dar una vuelta o irse con sus amigos.

Estas son algunas de las rutinas que establece a diario Sonsoles Ónega, pero suponemos que tiene muchas más porque seguro que no falta el ejercicio para mantener esta figura a diario. De todas formas si quieres copiar su desayuno, ya puedes, es bien fácil y económico.