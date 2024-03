Éste es el único pueblo de España que no cambiará la hora el próximo fin de semana

El municipio de Tobarra, en Albacete, no realizará el cambio de hora el próximo sábado, 30 de marzo. Así, será el único pueblo de España que no adelantará el reloj para pasar al horario de verano.

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión para respetar una de sus tradiciones de Semana Santa. Según ha explicado en un bando, «el cambio de hora no se efectuará hasta pasar Domingo de Resurrección (a las 02:00 horas del lunes 1 de abril).

Y es que, Tobarra celebra cada Semana Santa una tamborada que comienza a las 16:00 horas de Miércoles Santo y termina a las 24:00 horas del Domingo de Resurrección. Durante 104 horas, de forma ininterrumpida, se toca un tambor. Una celebración que fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha en 2016 y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018.

Para no modificar esta tradición, el Ayuntamiento ha decidido que el cambio de hora de verano se realice del domingo al lunes y no del sábado al domingo, cuando tendrá lugar en el resto de España. Pero ésta no es la primer vez que ocurre algo así, Tobarra ya retrasó el cambio de hora en 2002, 2005, 2013 y 2016 para cumplir con sus 104 horas de tamborada.

Semana Santa en Tobarra

Las celebraciones de Semana Santa en Tobarra empiezan este sábado, con el acto previo a la primera procesión, que tendrá lugar el Domingo de Ramos. El lunes se celebrará la procesión del Recuerdo entre la ermita del Calvario y la iglesia de la Asunción, lugar desde el cual ya en Martes Santo se pondrá en marcha la procesión de la Oración en el Huerto.

Ya el miércoles se pondrá en marcha la tamborada de 104 horas. Desde las 16:00 horas del miércoles el domingo por la tarde, los tamborileros no dejarán de tocar. Ello, mientras se siguen celebrando las procesiones más importantes del Jueves y Viernes Santo.

Para no cambiar nada de esta tradición, el Ayuntamiento ha decidido -como en años anteriores- realizar el cambio de hora un día después, es decir, en la madrugada del domingo al lunes.

Cambio de hora en el resto de España

El cambio de hora en el resto de España se llevará a cabo en la madrugada del sábado 30 al domingo 31 de marzo. A las 02:00 serán las 03:00 horas, pasando ya al horario de verano.

Esta vez, a diferencia del cambio de horario de invierno, dormiremos una hora menos y los días tendrán una hora más de luz. Un cambio que, según los expertos, provoca desregulaciones en el descanso, con lo que eso conlleva.

Precisamente, para evitar este impacto en el cuerpo, algunos países de la Unión Europea apuestan por dejar de hacer estos cambios de hora y quedarse con uno, el de verano o el de invierno. Sin embargo, hasta que todos los estados se pongan de acuerdo, se seguirá realizando un cambio de hora en octubre y otro en marzo.