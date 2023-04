Este es el motivo por el que se cree que Leonardo Dicaprio y Jennifer Lopez podrían ser novios

Leonardo Dicaprio y Jennifer López podrían ser novios según una reciente entrevista que ha concedido la mujer de Ben Aflleck. La vida de las estrellas de Hollywood cambia por momentos, son guapos y famosos que tienen la posibilidad de conseguir aquello que se proponen. En las agendas de teléfonos de estos personajes puede haber algunas sorpresas que llegan de la mano de inesperados mensajes o de llamadas que podrían cambiarlo todo. La vida sentimental de Jennifer López podría ser radicalmente distinta.

Leonardo Dicaprio y Jennifer López podrían ser novios

Jennifer López conoció a un Ben Affleck que le robaría el corazón. Son quizás una de las parejas más sólidas de Hollywood. Empezaron a salir hace décadas y han vuelto después de formar una familia con otros famosos. López empezó una relación con Mark Anthony, los famosos cantantes fueron tendencia hace unos años.

Tuvieron juntos a Emme y Max, los gemelos que llenaron de vida a una familia que acabó rompiéndose. Marc Anthony está a punto de volver a ser padre y eso no significa que no hayan olvidado a su ex familia. Tiene una relación magnifica con su ex pareja y prueba de ello es que Jennifer López sabe muy bien que ese bebé será hermano de los suyos.

Pero más allá de esta relación en su día parece que Jennifer López le podría haber pedido salir a Leonardo Dicaprio. El perfil de este actor de Hollywood es radicalmente distinto a esta cantante y actriz. Dicaprio es famoso por tener parejas menores de 25 años, pese a ya estar en los 50 como Jennifer López.

Unas declaraciones de López han desatado estos comentarios, que además, enseñó su agenda entre la que destaca el nombre de Leonardo Dicaprio. Esta mujer es toda una rompecorazones para la que no pasan los años. Se mantiene en forma pese a tener más de 50 años y como vemos luce cada día más joven.

Por suerte para ella decidió volver al pasado y enamorar de nuevo a otro actor de Hollywood. Ben Affleck es su pareja actual con quien incluso llegó a casarse después de haber salido durante años con un famoso deportista. La vida de los ricos y famosos cambia por momentos, y, a diferencia de los anónimos, cada pequeño gesto da lugar a grandes especulaciones que afectan de lleno a su vida privada.