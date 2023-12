Estas son las famosas que han sido madres en 2023: repasamos el baby boom de las celebrities

Este 2023 ha estado cargado de buenas noticias. Nuestras celebridades han enriquecido a la crónica social trayendo al mundo a bebés preciosos que posiblemente darán mucho de que hablar en un futuro. La última ha sido Patricia Pardo, quien estaba esperando su primer hijo en común con Cristian Gálvez. El matrimonio ha abrazado a Luca en la Clínica Ruber de Madrid justo el día de la Lotería de Navidad, por eso el presentador ha bromeado en sus redes sociales asegurando que le había tocado El Gordo.

La lista es muy extensa: Rebecca Lima, Andrea Prat, Cristina Pedroche, Ruth Basauri, Inma Cuesta, María Fernández-Rubíes, Alice Campello o Megan Montaner. A continuación os presentamos los casos más sonados.

Paris Hilton

Paris Hilton fue madre a través de un proceso de gestación subrogada porque, según contó en una de sus intervenciones públicas, tenía un trauma relacionado con el momento de dar a luz. Esa es la razón por la que a todo el mundo le llamó la atención que aprovechase el día de acción de gracias para anunciar en sus redes sociales que había vuelto a ser mamá. La pequeña ha llegado al mundo a través de una madre gestante y Paris le ha llamado London haciendo honor a su ciudad preferida.

Sofía Mazagatos

La modelo y presentadora Sofía Mazagatos fue madre en 2015 y su embarazo resultó ser bastante complicado, así que ha tenido que esperar un tiempo para volver a vivir la experiencia de la maternidad. Su caso ha llamado mucho la atención porque tiene 49 años, pero para ella la edad es solo un número y promete que está viviendo la mejor etapa de su vida.

«He tenido un control muy directo porque efectivamente era de riesgo y quiero transmitir mi eterno agradecimiento a toda la gente que me ha acompañado en este viaje hasta llegar a tener a mi bebé en brazos. Me he sentido muy cuidada y controlada», admite delante de la periodista Beatriz Cortázar.

Marta Ortega

Marta Ortega, heredera del imperio Inditex y presidenta del mismo, ha dado a luz este mismo año a su segundo hijo junto a Carlos Torreta. El empresario llegó al mundo el pasado 16 de diciembre y se llama Manuel. La Navidad es una época muy importante para la empresaria, por eso su bebé ha nacido en el momento más deseado.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es uno de los rostros más deseados de nuestra crónica social, por eso su embarazo ha tenido tanta repercusión a lo largo de 2023. Una conocida revista se adelantó a la presentadora y anunció en exclusiva que estaba esperando a su primer bebé. Cristina reconoció que este atrevimiento no le sentó bien porque quería ser ella la que diera la noticia.

Marina Romero

La influencer Marina Romero es conocida por ser la nuera de Makoke. Cuando anunció que estaba embarazada la noticia dio la vuelta al país porque Javier Tudela, padre del bebé, tuvo que marcharse fuera de España para trabajar en un programa de televisión.

Fue una separación momentánea y la pareja está más unida que nunca. «Ya está nuestra pequeña con nosotros , no podemos estar más felices del momento que estamos viviendo. Os iremos contando poco a poco todo», escribió el joven empresario después de abrazar a su bebé.