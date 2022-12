La enfermedad de Matías Prats que casi le obliga a dejar su trabajo

Matías Prats sufrió una enfermedad que casi le obliga a dejar su trabajo, este profesional que lleva años en la pequeña pantalla casi nos abandona antes de tiempo. La carrera del periodista Matías Prats es impecable, los informativos de Antena 3 no serían lo mismo sin su toque personal que hace que millones de personas estén pendiente de cada uno de sus gestos cada día. Este experto en el mundo de la comunicación tuvo que estar apartado de su puesto por una enfermedad de la que afortunadamente se recuperó.

Matías Prats sufrió esta enfermedad que casi le obliga a dejar su trabajo

Esta enfermedad casi le obliga a dejar el trabajo a Matías Prats, el gran comunicador sufrió hace unos años una dolencia en los ojos. La vista de los prestadore de televisión debe ser impecable para poder seguir leyendo los distintos mensajes que reciben en un directo en el que pueden pasar muchas cosas.

Todos recordaremos a Matías Prats por el hombre que narró la noticia de las Torres Gemelas el 11S. Más allá de su gran profesionalidad está un hombre de carne y hueso que sufrió una terrible dolencia ocular que podría haberlo apartado para siempre de una profesión que ama y de la que parece que no quiere jubilarse.

En 2016 Prats fue operado de una dolencia ocular que ponía en riesgo la vista de este hombre y por consiguiente su capacidad para poder seguir realizando su trabajo. Estuvo meses apartado de la televisión algo que preocupó a los miles de seguidores que tiene este hombre en todo el país, siendo el jefe de cartel de unos informativos que sin él estuvieron huérfanos.

Cuando volvió, no defraudó, uso su particular sentido del humor para dejar muy claro que estaba al 100%. La frase que le dedicó a su compañera no tiene desperdicio, según dijo: “Pues ya estoy bien, ¿dónde estás?”. Una manera de reírse de lo que le había pasado que destapó sonrisas en el mismo plató y a todos aquellos que seguían el programa.

Por suerte pudo recuperar la vista y seguir haciendo su trabajo. Los informativos no fueron los mismos en el tiempo en el que se ausentó y aunque parezca incombustible este presentador en algún momento tendrá que dejar su silla. De momento no hay fecha para ello, pero no puede alargarse mucho más en el tiempo su merecida jubilación.