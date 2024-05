Emma García corta por lo sano y prohíbe hablar sobre este tema en su programa

El programa ‘Fiesta’, conducido por Emma García en Telecinco, se ha visto salpicado por un momento tenso cuando la presentadora decidió vetar un tema relacionado con la política. La discusión giraba en torno al cambio de placas en Alpedrete (Madrid), donde las placas señales dedicadas a Paco Rabal y Asunción Balaguer fueron retiradas sin previo aviso. Emma siempre se ha caracterizado por ser prudente, por eso ha hablado claro y ha reconocido que en su espacio no se iban a generar ciertos debates para no ofender a la audiencia.

La situación se desencadenó cuando se discutió sobre la decisión detrás de estos cambios, sin señalar directamente a ningún partido político. Emma García, tratando de mantener el control del debate y evitar un enfrentamiento, intervino con firmeza: «No vamos a hablar de política». A pesar del intento de la presentadora por cambiar el enfoque, algunos colaboradores continuaron expresando su desacuerdo ante la situación, criticando la decisión como una medida injustificada. Uno de los tertulianos señaló: «Estamos llegando a unos niveles que cada día nos sorprende más la política. Esto es absolutamente una decisión política».

Las declaraciones mostraron la preocupación y la frustración frente a lo que consideraron un acto político injustificado, provocando un debate intenso en el plató de Telecinco. El problema es que ‘Fiesta’ es un espacio orientado a la crónica social y la presentadora no quería entrar en estos asuntos tan controvertidos. A pesar de sus esfuerzos por mantener el programa centrado en otros temas, la polémica tardó en desaparecer. Por ejemplo, Pipi Estrada dijo: «Lo que pasa es que aquí hay intereses políticos y luego intereses personales».

Makoke da la razón a Emma García

El argumento que utilizó Pipi Estrada no contó con la aprobación de Makoke, quien recordó que la presentadora había dado directrices para no encaminar el debate por asuntos políticos. «Menos mal que no queríamos meternos ahí», dijo en voz baja, pero la audiencia escuchó este comentario y algunos usuarios se lanzaron a las redes para recalcarlo. Pipi tiene mucho protagonismo en ‘Fiesta’ porque maneja mucha información sobre la familia Campos. Recordemos que fue novio de Terelu durante dos años y ahora tiene que trabajar con Alejandra Rubio, así que el espectáculo está servido.

Pipi ha protagonizado muchas discusiones con Alejandra. En estos momentos hay que recordar otro tema interesante. La hija de Terelu Campos tuvo mucha relación con Makoke en el pasado porque era amiga de Anita Matamoros. El problema es que esta amistad se rompió y ahora Makoke no mira por los intereses de Alejandra, algo que le ha sentado muy mal a Terelu, quien promete que ella nunca haría nada parecido.

Para intentar zanjar el tema de las placas, Emma García dio tímidamente su opinión, recordando que el debate terminaba ahí, pues no quería que su programa tomase partido por ninguna cuestión política. «Esto sería un cachondeo. Hoy Plaza de España y mañana… Vamos a ver si la semana que viene dan una explicación coherente a esto», declaró exactamente. A lo que Pipi respondió: «Es que no hay razones políticas, es que esta historia hay que respetarla, se pongan como se pongan, el que la haya quitado». Y la presentadora le recordó: «Nos quedamos muy pendientes de la plaza, pero no vamos a hablar de política».

Emma García se salta sus propias normas

Emma García muestra ocasionalmente su faceta más íntima y personal. Recientemente, la presentadora de ‘Fiesta’ ha compartido un momento especial en sus redes sociales, celebrando el cumpleaños de su marido Aitor Senar y declarándole su amor públicamente. Aunque Emma García siempre ha sido reservada en cuanto a su vida fuera de los platós, de vez en cuando comparte detalles de su día a día y su familia con sus seguidores. En su momento se puso una norma: no hablar del padre de su hija. Pero se ha saltado esta regla para felicitarle, pues está más enamorada que nunca y quiere que todo el mundo lo sepa.

«¡Sumando y celebrando! Zorionak, maitia!», fueron las palabras que Emma dedicó a su esposo en una publicación donde aparecen juntos, vestidos de manera casual, en la famosa galería Vittorio Emanuele II en Milán. Esta imagen captura un momento especial de la pareja durante un viaje romántico, evidenciando la conexión y el amor que comparten fuera de las cámaras.

La publicación revela la faceta más personal de Emma García, permitiendo a sus seguidores compartir un momento de alegría y celebración en la vida personal de la presentadora. A través de esta muestra de cariño hacia Aitor, Emma muestra que, detrás de su imagen profesional en televisión, también disfruta de momentos especiales con su familia y seres queridos. Es una mujer disciplinada y consecuente con todo lo que hace, por eso cortó en seco a Pipi Estrada cuando el periodista intentó hablar de política.