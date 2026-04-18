Edurne Pasaban y Fernando Vega de Seoane, protagonistas del congreso LQDVI CORPORATE

Profesionales de distintos sectores y áreas de especialización del mundo de la empresa han tenido la ocasión de conocer en persona las historias de vida que Edurne Pasaban y Fernando Vega de Seoane han compartido durante la celebración de la segunda edición del Congreso LQDVI Corporate.

Auditorio 400, situado en el edificio Nouvel del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, fue el escenario elegido en esta ocasión por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) para acoger un encuentro único, al estilo de los eventos para la difusión de valores entre los jóvenes LQDVI LIVE, pero especialmente diseñado para convertirse en un punto de encuentro y crecimiento profesional a través de la difusión de valores como herramientas emocionales para fortalecer el liderazgo, descubrir a referentes que fomentan el cambio, construir una cultura de empresa sólida y reflexionar sobre la inclusión social.

Fiel a su compromiso de llevar su defensa de la solidaridad, la empatía y la importancia de ayudar a los demás a todos los ámbitos, incluyendo el laboral, la Fundación LQDVI busca, además, fomentar la cohesión en las organizaciones, así como el crecimiento humano, el trabajo en equipo y la responsabilidad social.

La encargada de abrir el congreso ha sido Edurne Pasaban, reconocida alpinista española cuya ascensión al monte Everest en el año 2001 supuso el inicio de un reto personal que culminaría en 2010 como la primera mujer en la historia en conquistar la cima de las 14 montañas del planeta por encima de los 8.000 metros. Ser capaz de alcanzar las cotas más altas como deportista, sin embargo, no evitó que se viese afectada en su vida personal por problemas de salud mental que derivaron en una profunda depresión.

«Siempre he llevado cuatro ingredientes en mi mochila: ambición, afán de superación, hambre de éxito y pasión, que fueron los que me condujeron a escalar montañas. Y allí fue donde encontré otra cosa muy importante: la libertad. Libertad de tomar las decisiones por mí misma. El alpinismo, además, me convenció de que debía seguir mi propio camino, aunque fuera diferente al de los demás. Como siempre sigo: “Quien tenga que elegir entre dos caminos, que escoja siempre el camino del corazón”», sostiene Edurne.

A continuación, Fernando Vega de Seoane ha revelado cómo su vida quedó marcada para siempre desde enero de 2022 por culpa de un trágico accidente de esquí que le dejó en silla de ruedas. Lejos de hundirle, Fernando se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y de cómo sobreponerse a las adversidades. Su fuerza de voluntad y actitud positiva han logrado que afirme sentirse ahora más cerca de la felicidad que antes del accidente.

“Creo que lo más importante, sobre todo a la hora de afrontar situaciones difíciles en la vida, es la determinación. Cuando me preguntan si soy feliz, siempre contesto: “Estoy bien”, que es lo único que me propongo a cada momento del día y lo que me funciona para mantener la sonrisa y transmitir el buen ambiente que me gusta sentir a mi alrededor en todo lo que hago”, reconoce Fernando.

En línea con el concepto de su primera edición, a fin de evocar del poder transformador de la cocina, la propuesta gastronómica del encuentro ha corrido a cargo de los alumnos de la Escuela de Cocina, Restauración y Gastronomía del colegio G. Nicoli, cuyo servicio de catering ofrece una cocina moderna, sostenible y de calidad, mientras que las actuaciones en vivo de Néstor Feijóo Aragón y su banda y Cómplices han puesto la nota musical que ha contribuido a generar un ambiente festivo lleno de optimismo, emociones, aprendizajes y conexiones auténticas.

Esta segunda edición del Congreso LQDVI Corporate cuenta con el apoyo de Revel, Kyndryl, Ion-Ion, CUNEF Universidad, Audelco, Arcano, Fundación AXA, Deutsche Bank, Cantabria Labs y Fundación Cantabria Labs, entre otras empresas participantes, y supone la consolidación de una iniciativa surgida en el marco de los proyectos relacionados con la difusión de valores en el mundo de los negocios que la Fundación LQDVI impulsa desde su área de Corporate, entre los que destaca UVE (Unión de Valores Empresariales), el foro de empresas creado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa para agrupar a entidades y directivos cuyo sello de identidad son sus firmes valores y el interés por promoverlos entre la sociedad.

«A pesar de llevar tantos años organizando congresos de este tipo para jóvenes, el Congreso LQDVI Corporate es una experiencia única en la que hemos puesto mucho trabajo e ilusión y una magnífica ocasión para las empresas para reforzar sus valores empresariales y reconocer a sus equipos y clientes la implicación en sus proyectos», afirma Pilar Cánovas, Corporate Leader de la Fundación LQDVI.