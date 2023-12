¿Qué ha pasado con Juan José Ballesta y por qué todo el mundo está hablando de él? Su padre ha dado unas declaraciones para dejar claro que no está de acuerdo con sus últimos comportamientos.

Evidentemente le apoya y le está intentando proteger, pero sabe que se ha equivocado y considera que la mejor forma de corregir sus errores es hacerlos públicos. Promete que no está al tanto de todo, por eso no puede responder a las preguntas que le plantean algunos periodistas. El protagonista de ‘El Bola’ se ha visto salpicado por varios escándalos que le han situado en una posición comprometida y que no han hecho más que ensuciar su reputación.

Juan José Ballesta alcanzó la fama cuando era muy pequeño. Ha tenido grandes oportunidades para trabajar en la industria de la interpretación, aunque no ha sabido aprovechar su buena fortuna. A lo largo de su trayectoria mediática se ha convertido en noticia por motivos muy poco agradables. Por ejemplo, en una ocasión desapareció y nadie sabía nada de él, ni siquiera sus amigos más cercanos, quienes se pusieron en contacto con un programa de Telecinco para intentar encontrarle.

El padre de Juan José Ballesta rompe su silencio

El padre de Juan José Ballesta ha roto su silencio y ha pronunciado unas durísimas palabras que demuestran cuál es su situación familiar. Por un lado apoya al actor, aunque reconoce que está «enfadado con él» porque no se esperaba que protagonizase un revuelo justo en este momento. Recordemos que ha sido acusado de una presunta agresión sexual. Su nombre está en boca de todos y le recomendaron que fuera prudente, pero semanas después fue detenido por un supuesto robo con violencia.

Según el denunciante, Juan José le quitó 50 euros de la chaqueta y después tuvieron una pelea física, pero el artista promete que todo sucedió al revés. Lo más curioso es que hasta hace muy poco era amigo de la persona que le ha denunciado. «Fue su amigo el que le pegó cuando se negó a participar en el vídeo que quería grabar», explican fuentes cercanas al caso.

Juan José Ballesta no lo está pasando bien

El padre de Juan José Ballesta ha hablado con ‘Socialité’, el mismo programa que invirtió mucho tiempo en dar con el paradero del actor cuando desapareció de un momento a otro.

«Yo sé más o menos lo mismo que vosotros o menos. Me enteré de la detención de mi hijo por la televisión», empieza diciendo intentando dar los datos justos. «He hablado con mi hijo, claro que sí y lo está pasando muy mal. Todo el mundo lo pasa fatal en un calabozo». Existe en que el artista es inocente y asegura que todavía debe mantener una conversación profunda con él para descubrir qué está pasando en los últimos meses.

La relación entre padre e hijo

El protagonista de nuestra noticia promete que hay muchos datos que no tiene controlados, pero insiste en que disfruta de una buena conexión con Juan José. «No tengo ni idea de lo que está haciendo mi hijo ni lo que le está pasando. De momento tengo buena relación con mi hijo, pero estoy cabreado, preocupado y mosqueado». El problema es que todavía no ha descubierto cuáles son las costumbres del actor cuando disfruta el ocio nocturno. «Cuando mi hijo está por ahí de fiesta no tengo ni idea de lo que hace, pero no suele ni pegar ni robar a nadie».