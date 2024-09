La dura e inesperada confesión de Elena Tablada: delante de sus hijas

Elena Tablada ha dado un paso adelante al compartir detalles profundamente personales sobre su complicada relación con su madre. La empresaria ha utilizado el programa ‘Me quedo conmigo’ para abrirse emocionalmente, en un proceso de sanación guiado por la terapeuta Andrea Vicente. Lo que empezó como una reflexión sobre su vida y sus matrimonios se convirtió en una revelación sobre las heridas emocionales que sigue arrastrando debido a la conflictiva relación que mantiene con su madre. Según cuenta, su progenitora no duda en lanzarle descalificaciones, incluso en presencia de sus hijas, Ella y Camila.

La confesión de Tablada ha sorprendido por la sinceridad con la que habló de las tensiones familiares que lleva años soportando. A pesar de que siempre ha destacado el papel fundamental que su madre ha jugado en su vida, las críticas y reproches continuos han dejado una marca indeleble en su bienestar emocional. Según relata, estos conflictos no son nuevos, pero lo que más le afecta ahora es que estas duras palabras se pronuncian delante de sus hijas.

Durante la conversación con la terapeuta, Elena relató episodios concretos en los que su madre ha lanzado comentarios hirientes sin reparo alguno, muchos de ellos en los momentos más vulnerables para la diseñadora. «Mi madre tiene esa manía de salir con una pulla cuando menos te lo esperas. Es algo que me ha hecho sentir muy mal muchas veces», comenzó explicando. Estos comentarios, que van desde acusaciones indirectas hasta críticas directas, han generado en Elena una profunda sensación de frustración. Según la diseñadora, uno de los momentos más duros es cuando su madre cuestiona su capacidad para manejar su vida, lanzándole frases como: «Ves, por eso te pasa todo lo que te pasa».

El dolor de Elena Tablada

Lo más doloroso para Elena es que, a pesar de haber intentado mejorar su gestión emocional en terapia, cuando se trata de su madre, todo ese esfuerzo parece desmoronarse. «Con ella es diferente, sabe exactamente dónde presionar para que yo me sienta mal. Tiene frases preparadas, como ‘qué pesada eres’ o ‘por eso no te funcionan las relaciones, por eso estás sola’. Es algo que me dice constantemente, y a lo largo de mi vida he tenido que escuchar esas palabras una y otra vez», confesó. Estas afirmaciones, que se han repetido desde su infancia, han dejado una huella profunda en su autoestima.

La ex mujer de David Bisbal explicó que la relación con su madre no solo es tensa por las palabras duras que recibe, sino también por la falta de apoyo emocional. A pesar de los éxitos que ha cosechado en su vida profesional y personal, siente que nunca ha recibido un reconocimiento positivo de su madre. «Nunca me dice cosas como ‘qué buena madre eres’ o ‘qué trabajadora’. Siempre hay críticas, y a veces parece que lo único que me escucha decir es que soy ‘pesada’. Es una palabra que le encanta utilizar, pero no en el sentido de insistente, sino en un tono despectivo que me duele mucho», ha explicado con tristeza.

Lo que más le preocupa es el impacto que estas tensiones familiares puedan tener en sus hijas. Elena está decidida a protegerlas de este ciclo de descalificaciones y reconoce que no quiere que las niñas crezcan en un ambiente donde su madre sea constantemente menospreciada. «No me gusta que mis hijas vean que su abuela me habla así. No quiero que piensen que es normal que alguien te trate de esa manera, especialmente alguien de tu familia».

La complicada relación entre madre e hija

La terapeuta Andrea Vicente intervino en el momento más emotivo de la conversación, destacando el daño que estos comentarios pueden haber causado en Elena desde su infancia. «Tu madre te ha etiquetado durante toda tu vida y eso afecta profundamente a tu autoestima. Las frases que te ha dicho, el rechazo de tu padre y las comparaciones constantes han abierto heridas que aún no han sanado», señaló la terapeuta. Estas observaciones hicieron que Elena reflexionara aún más sobre el impacto a largo plazo que ha tenido su relación con su madre en su desarrollo emocional.

Tablada, visiblemente afectada por el análisis de la terapeuta, reconoció que una de las cosas que más le duele es la falta de palabras amables y alentadoras por parte de su madre. «Claro que me encantaría que alguna vez me dijera algo positivo, que me reconociera como una buena madre o una persona responsable. A veces, después de una discusión, dice ‘mi niña, qué linda eres’, pero nunca escucho cosas como ‘qué trabajadora’ o ‘qué madraza eres’. Eso me haría sentir tan bien, pero no ocurre», confesó con lágrimas en los ojos.

Elena Tablada ha sido muy valiente

A lo largo del programa quedó claro que, aunque Elena y su madre se quieren, como suele ocurrir en muchas relaciones familiares, existen tensiones profundas que necesitan ser resueltas. A pesar de los intentos de Tablada por abordar estos problemas y proteger su bienestar emocional, su relación con su madre sigue siendo un tema complicado y doloroso. Sin embargo, a través del apoyo terapéutico y de su propio trabajo personal, la diseñadora está decidida a romper el ciclo de descalificaciones que ha marcado su vida durante tantos años.

Hay que tener en cuenta que algunos reproches que la diseñadora le dedicó a su madre están relacionados con Javier Ungría. Cree que no fue justa, pues se posicionó a su favor sin conocer la verdad. Ha sido muy valiente, pero ¿tendrá consecuencias?