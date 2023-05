La dura amenaza de Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’: «Vais de culo»

La historia de ‘Sálvame’ empezó a escribirse hace 14 años y afortunadamente para mucho todavía no ha terminado. Otros están deseando que los directores del programa pongan el punto y final, pero Jorge Javier Vázquez ha lanzado una amenaza: este momento tardará en llegar. Todo empezó cuando el presentador escuchó a Belén Esteban hablar de los rumores de cancelación. Llevamos bastante tiempo escuchando que los nuevos directores de Mediaset no quieren a ‘Sálvame’, pero ¿qué hay de cierto? Jorge Javier dice que nada.

Belén Esteban ha hecho una reflexión importante para ella. Asegura que ‘Sálvame’ es el programa de su vida y cree que cuando termine también lo hará su carrera televisiva. “He llorado mucho. Mucho. Me he emocionado muchísimo. Porque quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido. He echado de menos a mucha gente que ya no está”, dijo la princesa de pueblo tras ver un vídeo que recopilaba los mejores momentos del programa. En ese momento su presentador tomó la palabra.

Jorge Javier Vázquez habla más claro que nunca

Jorge Javier, al ver tan afectada a su colaboradora, le intentó tranquilizar. Según él, ‘Sálvame’ todavía tiene mucha vida y nadie de Telecinco quiere eliminarlo de la parrilla. “Parece que la gente está deseando que acabe ‘Sálvame’ y vais como el puto culo. No tenéis ni idea porque hay ‘Sálvame’ para rato”.

Fuentes cercanas al programa aseguran que los planes de Mediaset no pasan por cancelar el espacio de Jorge Javier, por eso él está tan tranquilo. También le ha dicho a Belén Esteban que no tiene que cerrar ninguna puerta. No es necesario que entierre su cadena cuando se cancele el formato de La Fábrica de la Tele.

La ex de Jesulín, entre lágrimas, ha insistido en la misma idea: cuando se acabe el programa de las tardes de Telecinco dejará la televisión. No descarta hacer colaboraciones puntuales, pero tiene claro que no volverá a ningún espacio de forma fija. Ahora tiene otras prioridades. Ha dejado claro que echa de menos a Mila Ximénez, pero dice que hay más personas que se merecen ser recordadas. “Por supuesto Mila, pero para mí dos personas muy importantes que han marcado mi vida, que son Raúl Prieto y Carlota Corredera, que son imágenes que he visto mías en mi mala situación y que nos hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, hemos peleado”.

El presentador no tiene miedo

Jorge Javier ha reflexionado varias veces sobre su situación. En su blog de la revista ‘Lecturas’, titulado ‘Vidas propias’ llegó a decir que era plenamente consciente de que ya no generaba audiencias extraordinarias. También sabe que no llena teatros, como le pasaba antes. Es decir, su éxito cada vez es más reducido, pero asegura que no tiene miedo porque, según su opinión, ha hecho lo correcto y tiene la conciencia tranquila. Eso es lo que piensa él.

¿Hay un sustituto para Jorge Javier?

Cuando Ion Aramendi tomó las riendas de los programas especiales de ‘Supervivientes’ todo el mundo pensó que sería el sustituto oficial de Jorge Javier. Telecinco le ha dado un programa propio que le ha robado horas de emisión a ‘Sálvame’, pero de momento no le ha sustituido. Quizá por eso Jorge Javier esté tan relajado.