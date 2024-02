José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, que la noche del sábado sufrió un costosísimo sabotaje, ha cifrado en 2,5 millones de euros las pérdidas provocadas por el ataque en sus instalaciones de Castrillo de Duero, y que ha supuesto la pérdida de 60.000 litros de sus vinos Ribera del Duero de alta gama. Entre ellos, José Moro citó que se han destruido 20.000 litros, la añada antera de 2023 del vino Horcajo, cuya botella de crianza cuesta más de 70 euros la botella; los 40.000 restantes corresponden al vino Malabrigo, lo que supone un tercio de la cosecha.

José Moro, ha revelado que el sabotaje en la Bodega Cepa 21 se produjo en la noche del pasado sábado, cuando sobre las 3.30 horas, como han recogido las cámaras de seguridad del vídeo que acompaña la noticia, cuando una persona encapuchada accedió a la zona de los tanques y en menos de un minuto abrió los grifos de cinco depósitos de acero, de los que tres estaban llenos.

José Moro ha revelado en el programa TardeAr de Ana Rosa Quintana el contenido de cada uno de los tres tanques saboteados:

Uno de los depósitos era de tinto Cepa 21 .

. El segundo, de la añada de 2023 de Horcajo , que «se ha perdido entera».

, que «se ha perdido entera». El tercero era de Malabrigo, que ha provocado que se haya perdido un tercio del vino que había.

El presidente de la bodega Cepa 21 ha asegurado que el encapuchado o la encapuchada, porque no ha negado que pudiera tratarse de una mujer, se movía «con mucha fluidez», por lo que podría conocer las instalaciones de esta bodega de la Ribera del Duero.

La Guardia Civil ya ha iniciado las investigaciones oportunas para esclarecer el sabotaje en Cepa 21. Estiman que la persona conocía la zona por la soltura con la que se movía y porque supo perfectamente cómo abrir los grifos para vaciar los tanques.

José Moro ha reseñado en TardeAr que no ha parado de «dar vueltas a la cabeza desde que sucedieron los hechos» y que no entiende «cómo alguien ha podido cometer semejante atrocidad». No entiende cómo ni siquiera se ha buscado un beneficio con este sabotaje, sino sólo tirar al desagüe 60.000 litros de vino top. «Un vino del que sí comemos muchas familias».