Dónde comprar y precio de las entradas para el concierto de Aitana en el Santiago Bernabéu

‘Alpha Tour’, la gira de Aitana Ocaña, regresa al Santiago Bernabéu. La cantante de ‘Operación Triunfo 2017’ ya ha llenado el estadio en una ocasión y quiere repetir el mismo éxito. Pero, ¿dónde, cuándo y cómo puedes comprar las entradas? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La cantante está muy enfocada en su trayectoria y su intención es estar al margen de la crónica social, pero es imposible dejar de hablar de ella en ciertas situaciones. Por ejemplo, hace unas semanas sacó un tema titulado ‘Akureyri’ que ha compuesto junto a Sebastián Yatra. Este proyecto en común hizo saltar todas las alarmas y ya está confirmado que se han dado una segunda oportunidad.

Los artistas estuvieron juntos y de un momento a otro se convirtieron en una de las parejas más famosas de la prensa del corazón, por eso sorprendió tanto cuando Sebastián Yatra anunció que ya no había nada entre ellos. Seguidamente aclaró que continuarían siendo amigos porque no había sucedido nada extraño, simplemente se habían dado cuenta de que necesitaban cosas distintas. En las últimas horas Aitana ha hecho una excepción. No suele hablar de su vida privada, pero está tan emocionada que ha decidido dar un paso adelante para explicar cómo conoció a Yatra.

«A Sebas lo conozco desde hace seis, siete años. Nos conocimos el 16 de noviembre en los Grammy en 2018 y entonces yo luego vine a México a cantar con Morat y él estaba por aquí. Hicimos una cena todos, me llevé muy bien con Sebas y nos hicimos muy amigos». Las versiones coinciden. Tanto Aitana como Yatra aseguran que antes de ser novios fueron amigos. Enseguida crearon una conexión especial que han sabido mantener.

El precio de las entradas para ver a Aitana

Durante los siete años que Aitana lleva siendo famosa le hemos visto hacer absolutamente de todo, incluso ha probado suerte con la pintura. Está demostrado que es un artista muy completa y por eso ha asumido un reto verdaderamente complejo: actuar en el Santiago Bernabéu por segunda vez. El espectáculo tendrá lugar el próximo 29 de diciembre de 2024 y ya hay mucha expectación. Las entradas tienen un precio variado, pero todavía no están a la venta. El plazo de compra, para los clientes del banco Santander, se abrirá el 23 de mayo de 2024 a partir de las 13:00 horas, pero ¿cuánto cuestan?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

La zona VIP tiene un precio de 140 euros, desde allí podrás disfrutar de la cantante al máximo, pero hay otra opción más económica. Un pase para poder estar en la grada cuesta 43 euros, aunque se acaban rápido, así que la opción más rentable es pagar el palco, que son 47 euros. Por último, acceder a la pista son 49. Es decir, los organizadores del evento han puesto precios asequibles para que todo el mundo pueda disfrutar de ‘Alpha Tour’.

Después de la preventa se abrirá el plazo para el resto de fans. A partir de este momento las entradas podrán comprarse en la página web oficial del artista. El espectáculo está vinculado a la entidad bancaria citada en líneas anteriores, por eso sus usuarios tienen preferencia.

¿Qué piensan los padres de Aitana de este concierto?

A pesar de que Aitana es una estrella internacional, también ha tenido que enfrentarse a muchas críticas y ahora están diciendo que ha compuesto una canción con Sebastián Yatra para tener más repercusión mediática. Después de lanzar ‘Akureyri’ ha anunciado su concierto en el Santiago Bernabéu y no son pocos los que consideran que está aprovechándose de su situación mediática. Sin embargo, la artista está tranquila e insiste en que solamente valora lo que piensa su familia. En este sentido no tiene ningún problema porque sus padres se sienten muy orgullosos de lo que está consiguiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

Es habitual ver al padre de Aitana acompañarla en sus espectáculos. Según ha contado la intérprete, tanto él como su madre le ayudan a tener los pies en la tierra. «He tenido una infancia maravillosa. Mis padres empezaron muy jóvenes a trabajar, y han tenido que ahorrar cada céntimo. Por eso siempre me han inculcado la importancia de mantener los pies en la tierra, porque igual que estás arriba, dejas de gustar», ha declarado durante una charla con ‘Harper’s Bazaar’.

El cambio de estilo de Aitana

Aitana ha recibido muchos ataques debido al cambio de estilo que ha experimentado durante sus últimos espectáculos. La artista ha explicado que no está forzando nada, simplemente ha decidido escuchar a su corazón. Recalca que el talento va evolucionando, es algo que le sucede a todos sus compañeros, por eso tiene la conciencia tranquila. También ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dar de lado a su público joven, al contrario. Piensa mucho en ellos.

«No quiero que ninguna niña deje de seguirme porque soy feliz con ellas, y, si algún adulto se quiere unir al fandom, pues ¡bienvenido! Pero no hago una canción con Sebastián pensando en lo que voy a conseguir. Me estoy exprimiendo mucho con esto, y lo hago porque es de verdad. Intento dar mi corazón a la gente porque, al final, la música va de eso, de transmitir», declara cuando le preguntan cómo es su situación actual.