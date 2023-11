El día ha llegado y Roberto Brasero avisó: “Comenzará una racha de…”

Roberto Brasero tiene claro que el día ha llegado, octubre se ha marchado y noviembre comienza con peores intenciones. El experto que predice el tiempo en Antena 3 no tiene ninguna duda de lo que está por llegar. Nos esperan unas temperaturas que pueden estar marcadas por las borrascas que no dejarán de llegar. Seguiremos con una tendencia que pondrá al territorio en el sitio que le pertenece. Por lo que será mejor que nos preparemos para lo que está por llegar a España, esta es la previsión de Roberto Brasero.

Roberto Brasero avisa de que el día ha llegado, comenzará una racha de lluvias y vientos huracanados

La previsión que realiza uno de los expertos del tiempo de nuestro país, Roberto Brasero, para este mes de noviembre no deja ninguna duda. Nos enfrentamos a unas temperaturas que pueden llegar a ser las propias de la época o incluso un poco más bajas, dependiendo de los días de un mes que ha empezado de la peor de las formas posibles.

Según Brasero: “Este miércoles tendremos un aperitivo con un primer frente llegando por la mañana a Galicia: ese todavía no es de la borrasca Ciarán. El frente avanzará deshaciéndose, así que las lluvias el miércoles, salvo en Galicia, en general, serán débiles, con sol en el Mediterráneo y temperaturas como las de este martes. Incluso pueden subir por la tarde en la mitad sur. Anoten también: nieblas por la mañana en el centro y sur de la Península.”

Per cuidado, porque no será lo único que vamos a ver, seguirá el mal tiempo generalizado a partir del día 1: “Un primero de noviembre típico, me atrevería a decir. Pero por la noche empieza a llegar otro frente también por Galicia y esa ya sí que nos lo envía la ciclogénesis explosiva. Y eso ya no es tan normal. El jueves lo notaremos desde primera hora: lluvias recorriendo la Península que en el noroeste y los Pirineos pueden ser abundantes y en el suroeste y Canarias, al contrario, poco probables.”

El viento será uno de los grandes protagonistas en esta ciclogénesis explosiva que continuará durante el fin de semana. La alerta está lanzada: “El viento será protagonista con un temporal en todas nuestras costas salvo las de Huelva y el archipiélago Canario, pero ojo el jueves a esas olas que en Galicia pueden llegar a 9 metros, hasta 8 en el Cantábrico y hasta 6 en el Mediterráneo, donde también tendremos un jueves de temporal duro. Y no solo en la costas: en el interior de la Península notaremos la fuerza del viento, sobre todo en Galicia, área Cantábrica y puntos del tercio oriental y Balares y en zonas altas del centro peninsular, donde se podrán alcanzar o superar los 100 km/h. Lluvia, viento… y nieve.”