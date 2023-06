La DGT no te va a multar por exceso de velocidad si te pilla un radar si haces esto

Teniendo en cuenta que el exceso de velocidad es una de las infracciones más comunes en las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza métodos cada vez más precisos para cazar a los conductores que circulan superando la velocidad máxima permitida. Recientemente, ha cambiado los márgenes de error de los radares, así que ahora es incluso más improbable que los conductores que cometen una infracción por exceso de velocidad se libren de la multa. Pero siempre hay excepciones.

Casos en los que la DGT no te puede multar

¿El radar, fijo o móvil, contradice lo indicado en una señal de tráfico que se encuentra anteriormente? En este caso, el organismo no puede imponer ninguna sanción a los conductores.

Puede darse el caso, aunque no es nada habitual, que la persona que redacta la multa no haya rellenado los datos del infractor correctamente. De ser así, la multa no sería efectiva.

Tanto la calibración como el mantenimiento de los radares están regulados por ley. Si se demuestra que la fotografía está hecha por un cinemómetro con un mantenimiento deficiente, la multa podría no tener ninguna validez.

Cuando se recibe una multa por exceso de velocidad, siempre hay que fijarse en el número de fotografías que ha hecho el radar. La normativa vigente indica que debe haber hecho, al menos, dos fotografías distintas del vehículo infractor para presentarlas a modo de prueba. Si la denuncia únicamente incluye una instantánea, no tendría efecto.

En lo que respecta al margen de error de los radares, es de 3 kilómetros por hora en radares fijos y de 5 kilómetros por hora en radares móviles. Por lo tanto, si la diferencia no se aplica debidamente, la DGT tampoco puede imponer ninguna sanción.

Exceso de velocidad al volante

«Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad», alerta la DGT.

La velocidad excesiva ejerce una influencia muy negativa sobre las capacidades de los conductores y les expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir es mucho más alta en un accidente en el que el vehículo supera la velocidad máxima permitida en la vía.