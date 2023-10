Destapan la relación de una famosa influencer española: ¿quién es el chico?

Nuestras influencers saben que tienen que compartirlo todo a través de las redes sociales porque es una parte más de su trabajo. No se pueden limitar únicamente a publicar contenido relacionado con las marcas para las que colaboran. También deben mostrar algunos aspectos de su vida para llamar la atención del público. El problema es que es necesario marcar los límites antes de pasar a la acción. Marta Carriedo no ha sabido hacerlo y ahora se ha encontrado con un conflicto. Durante su último viaje al Ibiza ha compartido un vídeo que demuestra que su corazón está ocupado.

Antes de entrar en detalles debemos hacer un repaso por la trayectoria de Marta. Su momento de máxima popularidad llegó en 2021. Fue entonces cuando empezó a trabajar con empresas importantes y su nombre comenzó a sonar con fuerza. Ha logrado hacerse un hueco en el universo de las redes sociales. El descuido que ha tenido en los últimos días está dando mucho de que hablar, pero hay que tener en cuenta que detrás de todo hay mucho trabajo. De ahí que mantenga una relación tan especial con sus seguidores.

El éxito de Marta Carriedo

Marta Carriedo nació en Madrid en 1987 y llevo una vida muy discreta hasta que se hizo empresaria y la moda llamó a su puerta. Descubrió que Instagram era una buena forma de conectar con el público y poco a poco se ha convertido en un rostro fundamental. Vive entre Madrid y Los Ángeles, donde se trasladó hace 6 años para disfrutar del clima. Su trabajo le permite estar en ambas ciudades, de ahí que no quiera establecerse en un sitio fijo.

En una entrevista que dio en ‘Belair Influencer Magazine’ explicó cómo conseguía realizar todas sus tareas en 24 horas. «Es una auténtica locura. La gente que lo vive conmigo por primera vez se sorprende de que pueda llegar a todo. Yo siempre digo que es cuestión de tener mucha organización, si no planificas bien el día/semana/mes, imposible llegar a todo». Sin embargo, con el tiempo ha adquirido mucha experiencia, por eso ha podido disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Su relación secreta

Marta Carriedo ha intentado que su relación sentimental permanezca al margen de Instagram. El problema es que ha publicado unos vídeos que le delatan y que no dejan lugar a dudas. La joven ha estado en Ibiza pasando unos días de desconexión y le he acompañado un chico misterioso. En las imágenes se puede ver claramente. La cuenta @LaCuernis a destapado todo esto y lo cierto es que es más que evidente.

El carácter de Marta

Marta Carriedo siempre ha sido muy natural, por eso sus seguidores no entienden que haya intentado esconder a su última conquista. En la entrevista que dio en el medio citado anteriormente, aseguró que el público siempre se acercaba a ella con una sonrisa, por eso no tenía miedo de compartir ciertos aspectos de su vida privada.

«La gente me respeta bastante a la hora de acercarse a mí. Se acercan muy educadamente y con una sonrisa. A mí me encanta conocerlos a todos y sigo siendo la misma, o eso dice la gente que mejor me conoce», dij exactamente. Entonces, ¿por qué no aclara quién es el chico que le acompañó a Ibiza?