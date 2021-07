Marta Carriedo y su chico, Raúl Vidal, están viviendo un momento complicado. El que tenía que haberse convertido en el día más feliz de sus vidas, el nacimiento de su primer hijo en común, pasó a convertirse solo unas horas después en un mar de preocupaciones. Al poco de dar a luz al bebé, la influencer se dio cuenta de que algo no iba bien con el pequeño, demostrando que el instinto maternal casi nunca se confunde, terminó teniendo razón y los médicos se tuvieron que llevar al pequeño.

Esto es algo que sus followers acaban de conocer por la propia Marta, que ha compartido una emotiva storie en la que se ve como se esfuerza por aguantar las lágrimas mientras explica a sus seguidores el motivo por el que había borrado las publicaciones anteriores.

«He borrado los stories que había subido esta mañana porque en ese momento estábamos aparentemente bien los tres con el bebé pero…», comienza diciendo Marta, que nerviosa le cede la palabra a su chico para que se pueda explicar mejor. «No ha pasado nada, simplemente le han llevado a la incubadora por precaución para que esté vigilado. No vamos a dar muchas más explicaciones sobre ello porque es un tema personal, sobre todo es una cosita de él. Pero estaban llegando mensajes de enhorabuena y nosotros necesitábamos estar más tranquilos. Era un shock recibir esos mensajes, por eso hemos borrado las stories», explica Raúl, asegurando que ahora él está «Muchísimo más tranquilo». «Bueno, yo no», le replica la empresaria, que cuenta que lleva dos días sin comer ni dormir.

«Ha sido una pequeña complicación que ha surgido cuando ya había nacido, yo aunque sea madre primeriza me he dado cuenta nada más nacer. Al principio no lo habían observado y lo han observado más tarde», sigue la influencer, que aguanta las lágrimas con fuerza. «Tiene que estar en la incubadora unos días y que esperemos que podamos estar con él pronto», ha terminado antes de despedirse y agradecer el cariño que están recibiendo.

Y aunque ahora necesite un poco de tiempo y espacio, ha prometido que una vez estén los tres en casa responderá a todo el mundo. «Os quiero infinito, pero no me siento con fuerzas de contestar ni de hablar con nadie. Gracias por vuestra comprensión», ha pedido en otra publicación, en la que muestra una instantánea tomada poco antes de dar a luz.

De momento, el pequeño sigue en la incubadora, tal y como ha desvelado Marta, que se ha hecho una fotografía mientras está a su lado. «Es fuerte como su mami», asegura, consciente de que muy pronto podrán estar los tres en casa y disfrutar de los primeros días juntos.