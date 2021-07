Marta Carriedo dio a luz el pasado 22 de julio a su primer hijo. Sin embargo, sufrió un duro revés nada más tener al pequeño en brazos, pues debido a unas complicaciones tuvo que ser ingresado en la UCI. Si en un primer momento, aseguraron que estaban “muy bien” a los pocos minutos rectificaron y explicaron a través de las redes sociales lo siguiente. “Hemos borrado las ‘stories’ porque estábamos bien en ese momento con el bebe, pero le han llevado a la incubadora para que este vigilado y por precaución. No vamos a dar más explicaciones porque es algo muy privado”, señalaron. Pese a aquellos angustiosos momentos, todo ha quedado en un susto y la familia al completo ya se ha instalado en su hogar. “Es un santo, aunque no lo voy a decir muy alto por si lo gafo”, dijo hace unas horas la ‘influencer’ a través de sus redes sociales.

En la mañana de este sábado, Carriedo y su chico han sido vistos paseando por las calles de Madrid junto a Noah, que es como se llama el pequeño. Ante la presencia de la prensa se ha parado a responder a algunas preguntas. En relación a cómo se encuentra, ha respondido que “Bueno, más o menos, la verdad es que sido un poco rápido, más rápido de lo que me esperaba porque había ganado bastantes kilos por el tema de la retención de líquidos y ya solo me quedan cuatro, así que muy bien”.

Sobre el ingreso del bebé, Marta ha preferido no recordarlo. “Si nos ponemos a recordarlo nos ponemos un poco sensibles, es un tema que queremos olvidar”, ha dicho ya tranquila. Después, ha revelado que tanto ella como Vidal se están adaptando muy bien a su nueva rutina. “Le levantamos para sus tomas y ya está, pues lo estamos llevando muy bien. Hemos vuelto más o menos al trabajo los dos, podemos trabajar desde casa y luego el tema del pecho lo llevo muy bien, enganchó desde que nació y genial”, ha comentado con una sonrisa.

En cuanto a cómo se plantea el verano, la diseñadora de joyas ha revelado que durante las próximas dos semanas se quedarán por la capital. “A partir de ahí lo que diga el médico, si nos permite irnos más cerca de la playa, pues eso haremos, y si no, pues nos quedaremos aquí”, ha contado.

Por otro lado, en cuanto a su recuperación, Marta Carriedo explicó que “casa mami es un mundo, pero en mi caso mi cuerpo es muy fuerte mucho más de lo que yo pensaba porque, de hecho, no he pensado nada en cómo me estoy recuperando. Solo pensaba en Noah y en que se pusiera bien cuanto antes para irnos a casa cuanto antes. Por lo tanto, estoy bien y el parto fue natural y con epidural, pero solo en la zona vaginal, que creo que no os lo había contado”.