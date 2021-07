Marta Carriedo y su pareja, Raúl Vidal ya pueden respirar tranquilos después de comunicar que su hijo había tenido que ser ingresado nada más nacer. Si en un primer momento, aseguraron que estaban “súper bien” y que iban a contar todo sobre esta nueva etapa de su vida, instantes después rectificaron debido a los últimos acontecimientos. “Hemos borrado las ‘stories’ porque estábamos bien en ese momento con el bebe, pero le han llevado a la incubadora para que este vigilado y por precaución. No vamos a dar más explicaciones porque es algo muy privado”, señalaron.

Con un vídeo del recién nacido, Carriedo anunciaba hace unas horas a sus seguidores que el pequeño ya estaba en casa. Además, ha revelado que se llama Noah. Un nombre que se traduce como “paz”. “Aprovecho este ratito que le tengo aquí dándole de comer, para contestaros a varias preguntas que me habéis hecho. Sobre cómo hemos pasado la primera noche, sorprendentemente muy bien en contra de nuestras expectativas. Al tener un horario tan estricto en la UCI y en el hospital pues no sabíamos cómo iba a reaccionar”, ha comenzado diciendo feliz.

“Ha dormido muy bien. Ha hecho dos tomas y el resto del tiempo ha dormido del tirón y nos ha dejado descansar. De verdad, es un santo. No quiero decir esto muy alto porque luego se gafa. Nos deja hacer nuestras cosas y estamos encantados”, ha revelado a la vez que explicaba que la llegada del pequeño Noah ha llenado el hogar de felicidad, y que su mascota, un perrito llamado Wonder no se separa de este nuevo miembro de la familia.

En cuanto a su recuperación, Marta Carriedo ha explicado que ahora que ha sido madre se hadado cuenta de que “cada mami y cada bebé es un mundo”. “En mi caso mi cuerpo es muy fuerte mucho más de lo que yo pensaba porque, de hecho, no he pensado nada en cómo me estoy recuperando. Solo pensaba en Noah y en que se pusiera bien cuanto antes para irnos a casa cuanto antes. Por lo tanto, estoy bien y el parto fue natural y con epidural, pero solo en la zona vaginal, que creo que no os lo había contado”, ha confesado desde la tranquilidad de su hogar.

La influencer ha dado detalles sobre cómo fue el momento en el que el pequeño vino al mundo. "Durante las contracciones podía mover las piernas para cambiar de postura y solo tengo dos puntos internos", ha añadido. Después, ha revelado que durante la dulce espera engordó "18 kilos" y que ahora ha bajado la mayor parte del peso tan solo unos días después de dar a luz.