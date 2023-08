La desproporcionada multa que te puede caer por avisar de esta forma a tu casero de que dejas el piso

Hace años en España no estaba tan arraigada la cultura del alquiler, era más popular en otros países. El problema es que los precios de las viviendas han subido mucho, así que esta opción cada vez tiene más peso. Ha salido publicado una norma importante que hay que tener en cuenta. El dueño de la propiedad tiene que enterarse con tiempo de que el inquilino quiere marcharse, pero no solo eso. El inquilino debe comunicarlo con decoro, no puede enviar un mensaje informando de su decisión. Ya hay jurisprudencia sobre este asunto.

Todo ha empezado en Vigo, concretamente en enero de 2022. Una pareja quería arrancar el nuevo año en otra vivienda y se puso en contacto con el dueño del piso que tenían alquilado. ¿El problema? Que este último se enteró de que la propiedad se quedaba vacía a través de un WhatsApp. Puso el asunto en manos de la justicia y ahora la Audiencia de Vigo obliga a los inquilinos a pagar una multa de 2.500 euros. El contrato no había finalizado y ellos se marcharon dejando cinco meses sin pagar.

La multa que lo ha cambiado todo

Muchas asociaciones que se dedican a proteger los derechos de los propietarios han repetido lo mismo en numerosas ocasiones. Hay que avisar con tiempo antes de abandonar un inmueble, sobre todo si el contrato no ha finalizado. El caso citado en líneas anteriores tuvo un añadido: el dueño de la casa pudo demostrar que sus inquilinos habían terminado con el compromiso a través de un mensaje. La justicia de Vigo recuerda que esta no es una opción válida. No está admitida y por eso han impuesto una multa tan elevada.

El contrato que unía a los protagonistas de esta noticia terminó cinco meses después de la emisión del famoso mensaje de texto. El dueño del piso ha conseguido que le indemnicen por los daños, pues durante este tiempo la vivienda estuvo vacía. Los antiguos inquilinos deben hacerse cargo de estos gastos.

Una situación compleja

Los inquilinos depositaron las llaves de piso que tenían alquilado en la inmobiliaria con la que firmaron el contrato antes de entrar en la vivienda. Sin embargo, este gesto no fue suficiente y el dueño del piso pudo demostrar que se habían marchado antes de tiempo, con todo lo que eso conlleva. Por eso han tenido que pagar las mensualidades como su hubieran cumplido con el contrato. El casero también les denunció por el impago de varias mensualidades. La justicia ha explicado que la cancelación de un contrato de alquiler no puede hacerse de forma unilateral.

Qué pasó con las llaves del piso

Los demandados cometieron otro error bastante llamativo. Las llaves de la propiedad debían dárselas al propietario, pero para no tener que verle y evitar una discusión las dejaron en la inmobiliaria. No querían encontrarse con él porque le habían dejado varios meses sin pagar, eso sin contar que rescindieron el contrato a través de WhatsApp. Ahora deben de abonar un total de 2.500 euros. La sentencia es firme.