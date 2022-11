Las declaraciones más polémicas de la asistenta de María Teresa Campos que fue despedida de manera fulminante

El reality Las Campos llegaba a la pequeña pantalla de Telecinco en agosto de 2016. Este estaba protagonizado por familia Campos, una de las familias más mediáticas en España. Sería la primera vez que se descubrían más detalles sobre el día a día de la presentadora María Teresa Campos y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Fue una oportunidad única para conocer una faceta más natural, desenfadada y relajada de la familia y en el proyecto también participaron otras personas del entorno de la familia. Un reality que quería romper con las barreras de la fama en una casa donde los medios son rutina.

Lo que muchos no esperaban es que surgiera una estrella y que María Silva, la asistenta interna que vivía con María Teresa, ganara tanta fama. Ella residía en la casa de María Teresa Campos en Molino de la Hoz, Madrid. No sorprende que apareciese en el documental Las Campos, pues su relación con las mismas era íntima y diaria.

Era una persona de confianza en ese momento para la familia e incluso la describía ‘como una segunda hija’ a lo largo de las temporadas de este revolucionario reality. Después de tantos años de interna en la casa, la relación dejó de ser tan formal y empezaron a ganar confianza.

Las polémicas declaraciones de la asistenta de María Teresa Campos

Esta relación tan buena y cercana se rompía de forma abrupta en noviembre de 2018. Ese día se hizo pública una información que marcó un punto de inflexión irreparable en la relación que compartían. Todo empezó con un despido que Silvia afirmaba que había sido injusto tras sus vacaciones de verano en su país natal, Perú.

La conocida presentadora se enfadó al considerar un abuso que su asistenta interna, que había sido su mano derecha hasta el momento, se tomara tantos días de vacaciones. Fue la asistenta quien dio más detalles y afirmó que al ver que no se incorporaba en su puesto de trabajo, le escribió un mensaje que ponía «Por mi, puedes quedarte en Perú».

María, la asistenta interna de María Teresa Campos, había viajado a su país con un billete cuya vuelta a España estaba fijada para dos días después de lo estipulado. «Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía habérmelo descontado o trabajarle yo a ella más días, pero me dolió muchísimo esa actitud tan injusta cuando yo le he tenido tanto respeto y se portó tan bien conmigo durante 15 años» explicaba María Silva en unas declaraciones recogidas en El Español.

«Luego recibí una carta suya como que yo había renunciado a mi trabajo cuando eso no era cierto» comentaba la misma. Se mostraba dolida y optó por dejar este trabajo en el pasado. Ahora ha dejado todo el revuelo atrás y ha encontrado varios trabajos a tiempo parcial, algunos de ellos como asistenta.

La versión de la familia Campos

La versión de Teresa Campos y la familia era muy distinta y la contaba el mismo comentado, que había conseguido hablar con una amiga suya. Según comentaba la misma «Lo ha vivido como una traición imperdonable. María ha pasado de ser familia a una enemiga pagada. Teresa está tocada y dolida porque María, a la que tenía muy bien mirada, la dejara sola cuando más la necesitaba en Madrid».

El problema llegó cuando la asistenta no se presentó a su puesto de trabajo, según contaba esta amiga de la familia «Teresa se preocupó muchísimo el primer día, y el segundo y tercero. Cada mañana hacía la misma pregunta, dónde estaba María. Se cogió un gran disgusto porque no daba señales de vida y no entendía nada de lo que estaba sucediendo».