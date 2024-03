La declaración más comentada de Ana Guerra antes de su boda

Ana Guerra está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha aceptado una oferta de TVE y ahora es concursante de ‘Baila como puedas’, un programa donde comparte reparto con rostros tan conocidos como Álvaro Muñoz Escassi o Lydia Lozano. De hecho la cantante ha entablado una bonita amistad con la periodista e incluso le ha invitado a su boda. Recordemos que pasará por el altar el próximo mes de octubre para formalizar su historia de amor con Víctor Elías, el popular protagonista de la serie ‘Los Serrano’. El joven ha triunfado en el mundo del espectáculo gracias a su talento como pianista y ahora es un rostro fundamental para entender nuestra crónica social.

La boda de Ana Guerra y Víctor Elías es uno de los acontecimientos más esperados de los últimos tiempos, por eso todos los ojos están puestos en la pareja. Ana ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a nadie. Todo el mundo está hablando de lo mismo y ella no entiende el motivo. Para entender este conflicto hay que empezar desde el principio. Durante uno de los ensayos de ‘Baila como puedas’, Ana se sinceró con el coreógrafo Rafael Méndez, asegurando que el amor no estaba reñido con la identidad de género. «Nos enamoramos de las personas», empezó diciendo. Y añadió: «Creo que todos somos bisexuales. Nos enamoramos de las personas, ¿no?»

Estas palabras no tardaron en convertirse en tendencia en las redes sociales y Ana no comprende que haya gente que esté sorprendida por una cuestión tan humana y natural. «Que esto se haga viral indica todo lo que queda por progresar», ha declarado durante los Premios Cadena Dial. La artista insiste en que lo único que ha hecho ha sido hablar desde el corazón. Reconoce que se siente cómoda porque también ha recibido mucho respeto, pero recalca que hay informaciones que no deberían ser noticia, pues tendrían que estar muy asentadas en la sociedad.

Ana Guerra habla de su boda con Víctor Elías

Ana Guerra saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo 2017’ y nunca ha desaparecido del foco mediático porque ha logrado conectar muy bien con el gran público. Llamó la atención de la crónica rosa hace mucho tiempo, cuando empezó a salir con el actor Miguel Ángel Muñoz, quien ahora está de actualidad porque será el nuevo presentador de ‘Pekín Express’. El romance entre estas dos estrellas dio mucho de que hablar en su momento, de ahí que haya tanta gente pendiente de Guerra.

La cantante anunció su enlace matrimonial con Víctor Elías con total naturalidad. Más adelante dio una entrevista en ‘¡HOLA!’ para contar algunos detalles que no dejaron indiferente a nadie. Los artistas sorprendieron a su querido público al explicar que Fran Perea será el encargado de oficiar este evento. Recordemos que Fran fue compañero de Víctor durante ‘Los Serrano’ y después han seguido trabajando juntos, de hecho ahora comparten un proyecto de teatro que está teniendo muy buena repercusión.

Ana, durante el reportaje que dio en el medio anterior dijo: «Queremos un coro de góspel en la ceremonia, que interprete canciones que significan mucho para nosotros y estará oficiada por Fran Perea». También aclaró si sus invitados tendrán oportunidad de disfrutar de su talento. «Cantaré, pero no sé en qué momento, no me quiero poner presión con eso. Igual canto, pero ya de forma distendida». Es decir, no tiene intención de dar un concierto porque considera que sus nervios no serán buenos aliados.

Ana Guerra y su prometido invitan a la reina Letizia

La madre de Víctor Elías es prima de Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia. Esa es la razón por la que la consorte está invitada al famoso enlace matrimonial. Víctor todavía no se ha puesto en contacto con ella, pero le hará llegar el aviso a través de un familiar que tienen en común. «Claro que está invitada. Hace mucho que no la veo y no sé muy bien qué pasará. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana, pero a ella hace mucho que no la veo», declara con total naturalidad.

El compañero de Fran Perea insiste en que no es un tema que le quite el suelo. A lo su futura mujer añade en tono de humor: «A mí me lo quita un poco el tema vestido de novia, porque estoy todavía como con diferentes propuestas encima de la mesa. Siento que ahora, como además estoy haciendo un programa de baile, no me quiero tomar las medidas aún, porque estoy bailando muchas horas al día e igual no van a ser las reales».

Ana siempre ha sido muy sincera, de ahí que haya declarado en ‘Baila como puedas’ cuáles son sus prioridades a la hora de encontrar pareja. Insiste en que la sociedad debería seguir evolucionando, pues no considera oportuno que sus palabras hayan impactado a tanta gente. Con gestos como este, Guerra está haciendo mucho a favor de la igualdad de derechos. La cantante ha utilizado su repercusión social para dar visibilidad a las causas más justas de los últimos tiempos.