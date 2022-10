David Summers atiza a Pasapalabra y Ana Morgade y se hace viral

La polémica ha hecho viral los platós de Pasapalabra y las redes sociales no han dudado en hablar del tema. Es común que los famosos acudan a los platós de Pasapalabra para pasar un buen rato con los concursantes, pero estos tienen mucha exposición y a veces, algunos de sus comentarios pueden generar pequeñas polémicas en redes. La última en vivir esta situación ha sido Ana Morgade.

La polémica de Ana Morgade por su comentario en Pasapalabra

Esta conocida actriz acudía a Pasapalabra sin conocer todo el revuelo que causaría su visita. Ella jugaba en la prueba ‘La pista’ y acertaba sin dudarlo una canción, concretamente ‘Devuélveme a mi chica’. Solo tardó unos segundos en acertar e incluso se animó a cantar un trozo de la canción junto al público y el presentador del programa, pero justo después, lanzaba una polémica reflexión que no ha gustado a muchos, entre ellos, el autor de la misma David Summers.

Frente a la reflexión, Pasapalabra aplaudía la opinión y le daba toda la razón a la actriz. Pero se hacía viral cuando el autor de la canción lanzaba un mensaje a la crítica que había hecho Ana Morgade en el programa. Las redes ardieron y la audiencia no dudó en dar su opinión a través de este canal.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

La humorista y el presentador comentaban que la canción ‘ha envejecido muy mal’ y según comentaba Morgade «hay un insulto que no está nada bien… y, además, las mujeres no se devuelven, no somos un bolso». La cuenta oficial del programa no dudo en compartir el fragmento del programa y apoyar estas palabras.

Parece que al autor no le hizo demasiada gracia el comentario y el posterior apoyo del programa a la actriz, por lo que quiso compartir su perspectiva. «La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?» escribía el músico en Twitter. Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar y no faltó apoyo a sus palabras.

Después de que esta polémica se hiciese viral, la actriz Ana Morgade ha querido comentar que para ella era «algo que me parecía supernormal comentar» pero que a raíz de ello estaba siendo víctima del acoso de los haters, recibiendo mensajes llenos de odio e insultos por su paso por el programa.

El autor apelaba a entender que se trata de una canción escrita hace ya cuatro décadas, por lo que se tiene que escuchar siendo consciente del contexto de la misma. Aún con ello, quiso aclarar que la misma no pretendía ofender a nadie, pero no acabó de entender que Pasapalabra apoyara una reflexión que iba en contra de la letra de la canción, mientras usaban la misma en uno de sus programas.