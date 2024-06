El dardo envenenado de Kiko Matamoros a Carmen Borrego que va a dar mucho de qué hablar

Carmen Borrego trabajaba como directora de televisión, pero el periodista Raúl Prieto le propuso participar en ‘Las Campos’, el reality que protagonizó su familia en Telecinco. A partir de ese momento se convirtió en un personaje con una gran notoriedad pública y comenzó a ejercer de tertuliana en distintos programas. Su fama ha ido creciendo poco a poco y Kiko Matamoros considera que ha cruzado los límites. Los responsables de ‘Supervivientes’ le ofrecieron un puesto en el concurso, aceptó y viajó a Honduras siendo una de las famosas mejores pagadas de la edición. El problema es que no soporto la presión y se vio obligada a regresar a España alegando que tenía problemas de salud mental.

Kiko Matamoros ha lanzado un dardo que no ha dejado indiferente a nadie. El colaborador cree que Carmen exageró su situación para poder salir de ‘Supervivientes’ sin tener que pagar ninguna penalización. El ex de Makoke ya no trabaja en Telecinco, ha sido vetado de la cadena y ahora ejerce su profesión en ‘Ni que fuéramos’, un espacio que ha recuperado la esencia de ‘Sálvame’. Desde esta plataforma ha atacado a Borrego. Está muy ofendida con ella porque en su momento le mandó un mensaje y no ha obtenido respuesta. Cree que la hermana de Terelu Campos se ha distanciado de él para no tener conflictos con Mediaset.

Carmen defiende que abandonó ‘Supervivientes’ por un «cuadro de ansiedad», pero Kiko Matamoros no sostiene la misma teoría. «Te han mantenido un mes a cuerpo de rey en Honduras. Te han dejado hacer y deshacer lo que te ha dado la gana. Luego has venido, te has curado milagrosamente y has tenido una recuperación que ya quisiera para sí cualquier persona con un atisbo de ansiedad o depresión. Tienes una cara que te la pisas», ha declarado visiblemente molesto.

El estado de María Teresa Campos

Kiko Matamoros tiene mucha memoria e insiste en que no es la primera vez que Carmen aplica la misma estrategia. Hace unos años la productora La Fábrica de la Tele creó ‘Sálvame Okupa’, un reality donde los colaboradores del programa que presentaba Jorge Javier Vázquez se instalaron en la famosa casa de ‘Gran Hermano’. Borrego tuvo un problema con la organización. Le tiraron una tarta en la cara y aseguró que le había provocado unas consecuencias irreversibles, así que pidió abandonar el concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

«Es lo mismo que hiciste en el ‘Sálvame Okupa’, que te lanzaron una tarta y lo rentabilizaste». Después del incidente que tuvo, la hermana de Terelu Campos dio varias entrevistas para profundizar en su estado emocional. Ahora ha hecho exactamente lo mismo y Matamoros está cansado de mirar para otro lado.

Carmen insiste en que ha perdido a su madre hace poco y cree que todavía no ha asimilado la pérdida. Recordemos que María Teresa Campos falleció en septiembre del pasado año, un golpe que marcó un antes y un después en el mediático clan. Borrego ha dejado de hablarse con su hijo José María y piensa que si Teresa estuviera viva su familia no se habría todo. Esta situación le ha afectado demasiado, por eso, siempre siguiendo sus argumentos, se vio obligada a abandonar ‘Supervivientes’.

La guerra de Kiko Matamoros contra ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros está aprovechando su presencia en ‘Ni que fuéramos’ para explicar lo que ha pasado en Telecinco desde que cancelaron ‘Sálvame’. El colaborador insiste en que la cadena ha vetado a muchos de sus compañeros, aunque otros han tenido la suerte de recibir ofertas interesantes, como por ejemplo Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos ejerce de tertuliana en dos programas distintos y ha sido la estrella de ‘Supervivientes’. Matamoros defiende que Mediaset lo tenía todo planeado y en las últimas horas ha publicado un mensaje en sus redes sociales desmontando la estrategia que ha llevado a cabo el reality de supervivencia.

Hoy comienza la deriva. @telecincoes ya tiene su apuesta ganadora (Gorka). La desvirtuación del concurso y la descarada manipulación del contenido por parte de la productora de @Supervivientes , ha rebasado el vaso de la paciencia de los directivos de la cadena. Han dicho basta. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 30, 2024

«Hoy comienza la deriva. Telecinco ya tiene su apuesta ganadora que es Gorka. La desvirtualización del concurso y la descarada manipulación del contenido por parte de la productora de ‘Supervivientes’ ha rebasado el vaso de la paciencia de los directivos de la cadena. Ya han dicho basta». Estas palabras son interesantes para entender la postura del colaborador. Defiende que en Mediaset hay ciertos intereses que impiden que sus programas se desarrollen con normalidad.

El nuevo golpe de Carmen Borrego

Dejando a un lado el problema de Kiko Matamoros con ‘Supervivientes’ y con Carmen Borrego, hay que señalar el nuevo problema al que se enfrenta a la familia Campos. Tanto Carmen como Alejandra han perdido una de sus fuentes de ingresos. Telecinco ha cancelado el programa ‘Así es la vida’ por los malos datos de audiencia que ha cosechado en los últimos meses. Esa es la razón por la que la hermana y la hija de Terelu empezarán a tener menos presencia, aunque siguen contando con ellas para otros programas de la cadena.