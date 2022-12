La curiosa razón por la que Amancio Ortega sigue comprando inmuebles a pesar de ser millonario

Amancio Ortega sigue comprando inmuebles a pesar de ser millonario, una forma de ganar más dinero y acumular riquezas que responde a una curiosa razón. El fundador de Zara sigue realizando inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, ampliando un poco más su imperio. A una persona que no tendría que trabajar, ni él, ni sus hijos y nietos y varias generaciones más con todo el dinero de que dispone, no le tiembla la mano para seguir ganando más y más. Amancio Ortega sigue comprando inmuebles y ganando cada día que pasa millones en beneficios.

Amancio Ortega sigue comprando inmuebles y esta es la razón

The Business Journal es el medio especializado que ha relatado las últimas operaciones inmobiliarias de Amancio Ortega en Estados Unidos. En Seattle ha invertido casi US$1500 millones. Una cantidad que produce vértigo para el resto de los mortales, pero no para un hombre que acumula una fortuna que va en aumento.

Lo que muchos no saben es que además de un imperio creado a partir de Zara y sus marcas de ropa, Amancio posee un grupo inmobiliario. Los beneficios producidos por sus marcas los invierte en propiedades y la gestión de las mismas. Compra propiedades por todo el mundo, creando proyectos como el que está a punto de iniciarse en Nueva York.

La firma de Ortega se ha especializado en edificios de oficinas, no residenciales, que compra en las grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. Sabiendo que con ellos irá amansando más y más dinero cada mes. No solo los beneficios de sus marcas, sino también de una gestión inmobiliaria que, aunque no es tan visible como la de la ropa que vemos día a día en nuestro país también está presente.

El mítico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto es propiedad de Amancio Ortega, por él pago más de mil millones, una cifra que solo un mil millonario como él puede permitirse. Además de otros rascacielos de lujo de Nueva York. Contando sus propiedades por el mundo, la cifra es astronómica.

Amancio no se queda solo con lo que producen sus marcas de ropa, sino que va más allá. Invierte los beneficios en inmuebles de lujo y alta rentabilidad que sabe que harán aumentar aún más un patrimonio que lo ha llevado a las primeras plazas en cuanto a los hombres más ricos del mundo se refiere.