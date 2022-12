Así viste un millonario cuando desayuna en una cafetería: el look que siempre lleva Amancio Ortega

Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del mundo, pero eso no quiere decir que haya cambiado de hábitos, desayuna en la misma cafetería de siempre con el look de toda la vida. La vida de un hombre que acumula miles de millones de euros no es tan glamurosa como podemos imaginar. Amancio logró crear un imperio desde cero, creando prendas que se asemejaban a las de las grandes marcas desde su taller en Galicia. Trabajaba de sol a sol, acudiendo a la misma cafetería donde desayuna hoy.

El look que siempre lleva Amancio Ortega cuando desayuna en una cafetería

La misma cafetería que ha visto triunfar a Amancio Ortega es la que lo recibe día tras día. A pesar de poder tener a un empleado que le haga el desayuno y se lo sirva donde quiera, Amancio es de lo de ir a tomarse un buen café. Desconectar un poco del trabajo y hablar un poco con esa red de trabajadores que depende de él.

Gracias a Zara millones de personas en todo el mundo tienen trabajo, de forma directa o indirecta. Amancio les ha ayudado a encontrar su camino profesional. Él lo encontró hace unos años, cuando descubrió qué es lo que podía hacer con su arte, el de crear prendas de todo tipo gracias a unos patrones que copiaban los de grandes modistos.

Esta idea millonaria le ha servido para crear un imperio al que sigue acudiendo día tras día. El barrio que lo vio crecer y expandir su negocio se ha convertido en su universo. Cada día Amancio acude a su cafetería de toda la vida, vestido de la misma forma. Reconoce que solo ha llevado corbata a la boda de su hija y para el día a día, opta por un look que nada tiene que ver con ser un millonario.

Amancio viste con una americana azul, camisa blanca y pantalones de vestir grises. Un look que repete jornada tras jornada. Un elemento que es común entre todos los millonarios, poner en orden sus ideas y sus armarios es fundamental. Contar con un vestuario típico es importante, para poder crear una marca y un símbolo.

Todos los días Amancio Ortega se viste casi de la misma forma y va a la misma hora a desayunar codo con codo con sus trabajadores y aquellos que lo han visto crecer y expandir sus negocios por el mundo.