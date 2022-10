El Consejo General de Dentistas y la FDE entregan el Premio Mejor Sonrisa 2022 a Juan Carlos Unzué

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, entregó ayer el Premio Mejor Sonrisa 2022 a Juan Carlos Unzué Labiano, exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, del Osasuna y del Sevilla, diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2020.

A través de la entrega de este premio, el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española reconocen la labor desempeñada por personalidades y organismos del mundo de la cultura, el deporte y la sociedad, que han destacado por sus actos, méritos o valores personales y profesionales.

Desde su instauración en el año 1999, han recibido el Premio Mejor Sonrisa destacadas personalidades como Vicente del Bosque, Pedro Duque, Roberto Carlos, Pedro Almodóvar, Victorio & Luccino, Carlos Sainz, Rafael Nadal, Iker Casillas, o Severiano Ballesteros.

En esta ocasión, Juan Carlos Unzué ha sido el elegido para recibir este premio por su trayectoria profesional y por su constancia personal de superación y entrega. Un ejemplo de valor y perseverancia diaria ante la enfermedad que sufre. Su trabajo para visibilizar la ELA contribuye a que se tome conciencia de la importancia de destinar recursos a la investigación de esta y otras enfermedades neurodegenerativas.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, hizo entrega a Unzué de una placa conmemorativa y un cheque por valor de 3.000 euros. El exfutbolista agradeció al Consejo General de Dentistas y a la FDE la entrega de este premio y afirmó que las consecuencias de esta enfermedad a día de hoy no le han quitado la sonrisa, “solo se me borra la sonrisa cuando me entero de que compañeros y compañeros de enfermedad han decidido, como consecuencia de las pocas ayudas que hay, dejar este mundo. Tenemos un problema como sociedad si seguimos permitiendo que esto ocurra, porque estamos poniendo en duda el primer derecho y más importante que tenemos las personas, el derecho a una vida digna”, aseveró.

Unzué también compartió con los asistentes su deseo, “que lleguen más ayudas y cada uno de los enfermos de ELA en nuestro país puedan vivir dignamente, y que a pesar de las limitaciones que tenemos, puedan sonreír como yo sonrío hoy”.

Además, quiso hacer entrega del cheque de 3.000 euros del premio a FunDELA, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Esta organización se encarga de coordinar y gestionar los recursos de investigación en la lucha contra la ELA.

Javier Gómez Matallanas, patrono de FundELA, fue el encargado de recoger el cheque. Matallanas agradeció a Juan Carlos Unzué la deferencia de entregar a esta fundación el cheque. En su discurso, recordó que cada día son diagnosticadas tres personas con esta enfermedad, “por ello, es imprescindible que se dediquen recursos para seguir investigando y se pueda poner una solución a esta enfermedad tan cruel”, manifestó.

El presidente del Consejo General de Dentistas cerró el acto con un discurso en el que destacó la labor de Unzué como “altavoz de todos aquellos que sufren esta enfermedad”. Asimismo, insistió en la importancia de fomentar la investigación, “en España tenemos unos científicos maravillosos, pero hay que proporcionarles los recursos necesarios. Debemos retener nuestro talento y facilitar que lleven a cabo investigaciones que permitan detectar de forma precoz la ELA y desarrollar tratamientos que puedan frenarla o, por lo menos, aliviar su sintomatología”.

En el marco de este acto, el Dr. Castro hizo entrega de la Condecoración de Consejero de Honor al Dr. Miguel Ángel López-Andrade, vocal supernumerario y delegado para Asuntos Internacionales del Consejo General de Dentistas, también afectado por la ELA. “A lo largo de su vida ha destacado por su excelencia profesional y por su talante conciliador, una virtud que le ha hecho ser apreciado por todos los que hemos tenido la suerte de trabajar con él. A pesar de las dificultades, ha continuado cumpliendo con sus obligaciones en el Consejo día a día. Para agradecerle esta encomiable labor y su dedicación a la vida colegial, el Consejo General de Dentistas, en nombre de toda la profesión, ha decidido otorgarle esta condecoración”, declaró el presidente del Consejo.