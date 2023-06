El conocido youtuber Sezar Blue contra los okupas: «Fuera todos, si se presenta Desokupa les voto»

El conocido youtuber Sezar Blue se ha pronunciado sobre el problema de la ocupación a través de varios videos publicados en sus redes sociales. En ellos ha denunciado con indignación la situación dañina que provoca este fenómeno social contra los propietarios. «Es que tiene varias casas. Sí y si tiene varios coches que van a hacer ¿cogerle uno para conducirlo? Que no, que no, que no, fuera todos, fuera todos, fuera todos», ha dicho.

En el mismo video Sezar Blue ha confesado que si la empresa desokupa se presentase a las elecciones los votaría. «De hecho que yo paso de todo esto de votar pero si se presenta desokupa a las elecciones voy a ir a votar sólo para votar a Daniel Esteve. Y me da igual que haya gente que esté a favor o en contra. Todos los que estéis a favor de esas cosas pues creo que si os ocupan una casa ya veréis como cambiais de opinión».

Asimismo, en otro video, el influencer explica mientras anda por la calle que acaba de ver a una persona que le ocupó su casa. «Encima me tiene amenazado», ha revelado Sezar Blue. «Un chungo del barrio que ha robado y que ha dado palizas a un montón de gente y que estuvo en mi casa de okupa», ha denunciado. Además se ha quejado de que la situación en su barrio «es muy incómoda» porque cada vez que le ve el okupa lo mira «de una manera desafiante».

En este sentido, el youtuber es partidario de endurecer la ley contra los okupas para que no sólo los desalojen si no que «les doblen un poco el lomo» para que no tengan una actitud vengativa o soberbia contra los propietarios.

Hace pocos días este mismo influencer volvió a ser noticia cuando tuvo un accidente mientras transmitía en directo. Un camión de grandes dimensiones se arrastró por el lateral de su Tesla Model 3 dejándolo para el arrastre y convirtiéndolo a él en el protagonista del asfalto. Sezar Blue se encontraba bien acomodado en el interior de su vehículo, pero en un segundo pasó de la tranquilidad a querer, literalmente, llorar. No fue un simple roce o rayadura.