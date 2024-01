El conmovedor mensaje de Belén Esteban a su hija Andrea: «No te imaginas…»

Hace más de veinte años Belén Esteban aterrizó en la pequeña pantalla dispuesta a contar toda la verdad sobre Jesulín de Ubrique. Este tema está de plena actualidad porque el torero ha dado una exclusiva en su revista de cabecera asegurando que es un buen padre, justo lo contrario que defiende la antigua colaboradora de ‘Sálvame’. La polémica está servida y la verdad solo tiene un camino, así que ahora todos los ojos están puestos en el último mensaje que ha publicado Belén a través de sus redes sociales. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante.

Belén Esteban prometió que no iba a volver a hablar de Andrea Janeiro, la hija que tiene en común con Jesulín de Ubrique. Es cierto que ha ganado mucho dinero narrando la vida de la joven en los platós de televisión, pero Andreíta alcanzó la mayoría de edad y tuvo una conversación con su madre. Le insistió en que no quería ser famosa y le pidió que dejase de utilizar su nombre en los medios de comunicación. La colaboradora, que siempre ha mirado por el bienestar de su primogénita, no dudó en cumplir con este propósito, por eso ha sorprendido tanto su último movimiento.

Belén ha lanzado un conmovedor mensaje sobre su hija Andrea, quien se encuentra fuera de España en estos momentos. De hecho se fue de nuestro país cuando cumplió 18 años para evitar tener problemas con la prensa. Debemos dejar claro que en todo momento ha sido educada y cordial, pero nunca ha contestado a ninguna pregunta.

Es más, en ningún programa se ha emitido declaraciones suyas porque mantiene las distancias y no da declaraciones a ningún periodista. El esfuerzo que ha hecho Andrea Janeiro tiene mucho mérito, pues le han puesto encima de la mesa cantidades muy suculentas y siempre las ha rechazado todas porque para ella lo único que importa es su privacidad.

El conmovedor mensaje sobre Andrea Janeiro

Belén Esteban ha lanzado un mensaje sobre Andrea Janeiro. En un primer momento intentó guardar el secreto, pero ahora todo el mundo sabe que la joven se encuentra en Los Ángeles, donde ha encontrado una oportunidad para ejercer su profesión. Recordemos que estudió para ser técnico de sonido en Inglaterra. Es experta en comunicación audiovisual y ahora trabaja en Estados Unidos. No quiere saber nada de la fama de sus padres, a pesar de que habría sido muy fácil hacer carrera en los programas de Telecinco.

Belén Esteban ha conmovido a sus seguidores al escribir: «Mi mayor orgullo eres tú, te echamos de menos. No te imaginas lo que te queremos toda tu familia». La antigua princesa del pueblo ha acompañado estas palabras con una tierna fotografía de Andrea Janeiro cuando era niña. En la actualidad se ha convertido en toda una mujer, tanto es así que fuentes cercanas insisten en que está detrás de la mejoría de Belén. La hija de Jesulín de Ubrique tuvo una conversación con su madre y le recomendó que no se expusiera tanto en los platós de Telecinco, pues durante muchos años ha puesto su intimidad encima de la mesa y ha tenido que pagar un precio muy caro por ello.

La relación de Andrea Janeiro con Jesulín de Ubrique

Belén Esteban quiere que quede claro que Jesulín de Ubrique no tiene relación con Andrea Janeiro por voluntad propia. Se siente muy orgullosa de las decisiones que ha tomado su hija porque nunca se le ha pasado por la cabeza vengarse de su padre en los platos de Telecinco. Habría sido muy fácil hablar de todo lo que ha pasado, pero Andreíta ha optado por dedicarse a los medios de comunicación de una forma diferente. Trabaja detrás de las cámaras y es una buena profesional, tanto es así que ha colaborado en Los 40 principales.

En su momento se especuló mucho con la posibilidad de que Belén Esteban estuviera intermediando para que Andrea viajase a Honduras para trabajar como cámara en ‘Supervivientes’. A pesar de que la colaboradora intentó guardar silencio para proteger la intimidad de su primogénita, no tuvo más remedio que dar un paso adelante para desmentir la información y prometió que todo lo que había conseguido Andrea era fruto de su esfuerzo.

La hija de Jesulín de Ubrique ha sido muy generosa con el torero. Tanto es así que cuando María José Campanario tuvo a su último hijo se trasladó al hospital para reencontrarse con su familia. Es el último encuentro que hay registrado en los medios de comunicación. Todo hace pensar que no han vuelto a verse, pero no es una medida que haya tomado Andrea, al contrario. Ella estaría deseando recuperar el tiempo perdido, pero su padre todavía no le ha explicado por qué ha estado tan ausente durante los años más importantes de su vida.