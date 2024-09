Confusión en la AEMET: el inesperado cambio que llega el fin de semana

La AEMET se confunde ante un esperado cambio que llega el fin de semana, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que podemos o no hacer. Llegan los días libres a los que tendremos que adaptarnos y ver qué es lo que nos depara u tiempo que va cambiando por momentos. Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de esta previsión del tiempo que veremos cómo se modifica a medida que avanzamos en el fin de semana que tenemos por delante.

Sin duda alguna, estamos ante el inicio del otoño más prometedor de los últimos tiempos, especialmente si tenemos en cuenta lo que llega a toda velocidad. Una situación que nada tiene que ver con lo que sería una realidad en estos próximos días que tenemos por delante. Es hora de afianzar esta previsión del tiempo que puede ser clave y que quizás hasta ahora nunca habíamos tenido en cuenta. Toma nota de este inesperado cambio de trayectoria, de una vaguada que los expertos siguen muy de cerca en estos días y que ha cambiado de rumbo sin esperarlo.

La confusión reina en la AEMET

No es fácil predecir el tiempo y menos cuando estamos ante una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado ese momento en el que todo encaja a las mil maravillas, especialmente cuando estamos ante un cambio de ciclo que puede ser clave.

El primer fin de semana del otoño nos dejará muy lejos de tiempos pasados, cuando las cosas no empezaban a ser de una determinada manera, sino que cambiaban con el paso de los días. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de un cielo que apunta maneras y que nos regalará una temporada de setas excepcional.

Los días en los que parece que el cambio está muy presente y en los que no, dependen en gran medida de una previsión del tiempo que responde a probabilidades. Es decir, está abierta a ciertos cambios. Con media Europa bajo el agua, tocará ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas que son importantísimas.

El fin de semana estaremos especialmente pendientes de un cambio que puede llegar en unos minutos y que acabará siendo determinante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de estar pendiente de unos mapas del tiempo que empiezan a verse cada vez más fijos.

El inesperado cambio que llega el fin de semana

La previsión del tiempo del fin de semana es una de las más importantes a las que nos enfrentamos. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de situaciones que quizás hasta la fecha no habríamos imaginado y menos en estas próximas jornadas en las que el aire libre y los largos paseos podrían ser un buen plan.

Tal y como nos indica la AEMET en su previsión: «Se prevé la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la Península, continuando y extendiéndose la inestabilidad atmosférica por amplias zonas. Son probables abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormentas ocasionales en la mitad norte interior, norte de la meseta Sur y litorales del nordeste. Es probable que sean abundantes y pueden ser localmente fuertes en el norte de Andalucía, zonas de la meseta Sur, Extremadura, cuadrante nordeste interior, litorales de Cataluña y Levante, sur de Galicia y cordillera Cantábrica. En litorales de Tarragona y Castellón, y con menor probabilidad en el Prepirineo, pueden ser muy fuertes y localmente persistentes. También son probables, pero menos abundantes, en zonas dispersas del resto de la mitad sur, el Estrecho y este de Baleares. De forma más débil, dispersa y poco probable, no pueden descartarse en el resto de la Península, salvo en zonas de Andalucía y Melilla donde no se esperan. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con nubes de evolución y posibles chubascos en las islas montañosas, más probables e intensos en interiores de las occidentales. No se descartan nieblas matinales en montaña, brumas costeras en Galicia y brumas ocasionales en el nordeste».

14 comunidades autónomas estarán en alerta por unas lluvias que también traerán consigo un marcado descenso de las temperaturas: «Las temperaturas máximas tienden a descender en las mitades norte y oeste peninsulares y a aumentar en el interior sudeste y Canarias. Las mínimas en aumento en el Cantábrico oriental y el nordeste, sin grandes cambios en el resto. Soplará levante en el área mediterránea y sudeste en el Ebro. Predominarán vientos flojos de dirección variable en el resto, con predominio de la componente este en tercio oriental y componente sur en la vertiente atlántica en horas centrales. En Canarias soplará viento flojo de dirección variable, con predominio del noroeste».