La confesión más brutal de Kiko Matamoros sobre sus adicciones

Kiko Matamoros parece un hombre nuevo desde su paso por ‘Supervivientes’, ha vuelvo a Sálvame y ha hablado más que nunca sobre sus inseguridades y su lucha interna contra el consumo de drogas. Parece que esta dura experiencia ha sido un gran paso para el mismo y comentaba que desde su paso por Cayos Cochinos, no ha vuelto a consumir.

La lucha de Kiko Matamoros contra su adicción

El mismo Kiko Matamoros quiso hablar sobre su adicción con las drogas y afirmó que desde que pasó más de dos meses en Supervivientes, no ha vuelto a consumir. «Llevo cinco meses y pico fuera de esa historia» apuntaba orgulloso el colaborador de Sálvame, que ahora apuesta por mejorar su salud. Además, el mismo afirmaba que esta decisión no le había afectado «no en el carácter ni en nada».

El colaborador no quiso ocultar su pensamiento de que las adiciones son «para toda la vida», las drogas son totalmente adictivas y para muchos, resulta complicado desvincularse de las mismas, allí reside parte de su peligro. Él se muestra fuerte en esta nueva etapa después del programa y parece que ahora tiene sus objetivos más claros que nunca.

«Tengo clarísimo lo que quiero, defender mi salud por encima de todo y la felicidad de la gente que me quiere. Mis compañeros saben que no estoy mintiendo» con estas palabras, dejaba ver a la audiencia que su compromiso era firme y real para conseguir construir su mejor versión, tanto para él mismo, como para los que le quieren. Este es un camino complicado y el primero en saberlo es el propio Matamoros, no obstante, tiene claro que si alguna vez recae no tendrá ninguna vergüenza en reconocerlo.

Una nueva etapa después de Supervivientes

El paso por ‘Supervivientes’ no solo ha sido un adiós con su adición, el mismo se abría y comentaba que ver sus debilidades físicas en televisión, le ha provocado cierta impotencia. A su vuelta a los platós de televisión, comentaba que «En cierta manera me he defraudado», pues tenía otras expectativas de cómo evolucionaría en el programa. Este formato pone a los concursantes en condiciones extremas, por lo que muchos de ellos, se exponen más que nunca a las propias debilidades del cuerpo.

Parece que ahora que ha vuelto, ha cambiado de mentalidad y ha optado por apostar con todo por su salud, para así poder cumplir sus objetivos a corto y largo plazo. Además, ha tenido que hacer frente a muchos comentarios sobre la diferencia de edad con su pareja Marta López Álamo, de quien se muestra muy enamorado. Estos comentarios nunca han sido una barrera para esta pareja que, ahora, se preparan para una nueva etapa después de la romántica pedida de matrimonio de Kiko Matamoros.

Parece que el amor y esta radical experiencia en ‘Supervivientes’, han hecho girar las tornas y ahora, el colaborador, tiene más claro que nunca sus objetivos, prioridades y la necesidad de cuidar su salud para poder disfrutar al máximo con los que le quieren.