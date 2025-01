Comunicado urgente de la AEMET por lo que llega hoy a España: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que está por llegar hoy a España, se activa un comunicado urgente de la AEMET, los expertos no dan crédito a lo que han descubierto. Son días de ver qué es lo que nos depara el tiempo, de atender una serie de elementos que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, lo peor de este invierno parece que está mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de cambios que acabarán siendo una realidad.

Lo que llega hoy a España se convertirá en una realidad en cuestión de horas y empezará a crear un cambio generalizado. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden llegar a ser los que nos harán ver una estación del año con novedades destacadas. Realmente no estamos preparados para lo que está a punto de pasar. Son días de ver un poco más allá de lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. No estamos realmente preparados para lo que está por llegar, los expertos de la AEMET tienen una previsión del tiempo que asusta.

España se prepara por lo que está por llegar hoy

Las lluvias han sido una de las grandes protagonistas de lo que tenemos por delante, una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en unos días en los que todo es posible. Tenemos que estar pendientes de un cielo que nos trae novedades destacadas y que puede llegar a ser lo que marque un antes y un después.

Es momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que quizás no habíamos visto llegar. En especial mirando algunos elementos que pueden ser fundamentales. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en una serie de detalles que serán claves y que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

Los mapas del tiempo nos traen una previsión que realmente es inesperada. Pese a que estamos en invierno y deberíamos estar habituados a unas temperaturas y fenómenos extremos, nadie hubiera imaginado algo parecido a lo que nos está esperando. Los expertos no tienen ninguna duda de lo que nos espera.

La AEMET lanza un comunicado urgente ante una situación nunca vista

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un comunicado urgente ante una serie de cambios que tiran por tierra las actividades al aire libre que tenemos por delante. Este fin de semana empezaremos a ver llegar algunos elementos que quizás hasta la fecha nunca teníamos en mente y que pueden ser fundamentales en estos momentos.

Tal y como nos dicen estos expertos en una comunicación especial: «A lo largo de las próximas 24 horas un seno de bajas presiones se profundizará de forma explosiva en el Atlántico occidental, dando lugar a la formación de la borrasca Herminia que atravesará rápidamente el océano, situándose el domingo al oeste de las islas Británicas. Aunque su trayectoria no se dirigirá hacia nuestro territorio, su proximidad dará lugar a un temporal generalizado en la Península y, en menor medida, en las islas Baleares. Las rachas de viento muy fuertes serán el fenómeno más relevante, pero también se esperan abundantes precipitaciones, especialmente en el noroeste, y fuerte oleaje».

Siguiendo con la misma previsión: «El viento del suroeste comenzará a arreciar el domingo en Galicia y la cornisa cantábrica, donde las rachas podrían superar los 90 – 100 km/h de forma bastante generalizada. En litorales expuestos y zonas montañosas se espera que sean incluso huracanadas. Además, durante el día las rachas muy fuertes se extenderán al norte y oeste de la meseta Norte, Pirineos y puntos del sistema Ibérico, alcanzando valores de entre 80 – 90 km/h, que podrán ser superiores en cotas altas. Las precipitaciones se irán desplazando de oeste a este por el tercio norte peninsular, más fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, donde a lo largo del día se podrán acumular más de 100 – 120 mm. Las lluvias persistentes también serán significativas en el entorno del sistema Central y de los Pirineos, aunque con acumulados inferiores. Lloverá de forma mucho más dispersa en otros puntos de la Península, con menor probabilidad en la fachada oriental. Las precipitaciones serán de nieve únicamente en zonas de alta montaña, con la cota por encima de 2000 metros de forma generali- zada, excepto en los Pirineos donde se situará sobre 1400 – 1600 metros. El temporal afectará al estado de la mar, especialmente a las costas atlánticas gallegas, pudiendo extenderse al resto del Cantábrico occidental por la tarde. Se espera mar combinada del oeste a suroeste con olas que podrán superar los 7 metros de altura significativa».