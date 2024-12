El comunicado de Madame de Rosa sobre su ex que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores

La noticia de hoy marcará un antes y un después en Instagram. Madame de Rosa lleva mucho tiempo en el punto de mira y nosotros sabemos exactamente cuál es el último comunicado que ha emitido. La noticia de que su ex marido fue detenido en marzo en el distrito madrileño de Hortaleza tras un registro policial ha causado un gran revuelo. A esto se sumó la revelación de su historial delictivo, que incluye presuntos robos con fuerza, tráfico de drogas y otros posibles delitos cometidos durante más de dos décadas.

Desde el pasado marzo, Miguel H.A. permanece en prisión en el centro penitenciario de Navalcarnero. Leste escándalo ha puesto bajo la lupa no solo a él, también a Madame de Rosa, quien ha sido objeto de duras críticas en redes sociales. Los internautas cuestionan si la influencer tenía conocimiento de las actividades ilícitas de su ex o si, como ella asegura, se encontraba completamente al margen. Hay que tener en cuenta que el trabajo de Madame es público, por eso necesita tener una buena imagen.

Ante la presión y los comentarios despectivos que comenzaron a inundar sus redes, la protagonista de este revuelo ha roto su silencio. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, ha mostrado su postura sin ningún tipo de pudor. «Me veo obligada a aclarar lo que no debería porque esto no es mi responsabilidad», empieza diciendo. Pero, ¿qué explicaciones ha dado?

Madame de Rosa se desvincula de su ex marido

Madame ha compartido detalles sobre su relación con Miguel H.A., explicando que le conoció cuando apenas tenía 14 años. Según sus palabras, fue un amor de juventud marcado por decisiones inmaduras. «Siempre he intentado ayudarlo, pero no siempre fue posible», ha confesado al respecto. Promete que no tiene nada que ver con el escándalo y no entiende los comentarios que está recibiendo.

Tras el comunicado, Madame de Rosa ha optado por un breve retiro de las redes sociales. Sin embargo, reapareció inesperadamente en el photocall de los Premios Forqué, donde fue abordada por la prensa. Ante los micrófonos, reafirmó su decisión de no hablar más sobre el tema y dejó claro que se sentía respaldada por su círculo cercano.

«Estoy bien, gracias a la gente que me quiere», declaró ante los micrófonos de la agencia Gtres. Añadió que ha recibido asesoramiento legal y que cualquier comentario o rumor difamatorio será tratado en los tribunales. «No tengo nada más que decir. Mi vida personal no será parte de esta conversación pública».

La influencer también aprovechó el evento para aclarar que no mantiene una relación sentimental con Miguel desde hace años. Según lo que ella misma ha contado, siempre ha preferido mantener su vida privada al margen de su carrera como creadora de contenido. «Si algo he aprendido es que las redes sociales pueden ser despiadadas, pero no tengo por qué justificar mis decisiones personales».

Así ha reaccionado el público

Las excusas de Madame de Rosa no ha detenido la avalancha de críticas en plataformas como X (antes Twitter), Intagram y TikTok. Los comentarios varían desde apoyos incondicionales hasta ataques personales. Algunos usuarios cuestionan su criterio, mientras otros se burlan de la situación, generando memes y mensajes de tono irónico.

Harta de los comentarios hirientes, Madame de Rosa volvió a pronunciarse en sus redes con una reflexión contundente. «Qué vacía debe ser tu vida para odiar a alguien que no conoces y dedicarle tu tiempo», escribió. De esta forma dejó entrever su cansancio frente a la constante exposición mediática.

El mensaje recibió miles de reacciones y comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Algunos seguidores destacaron su fortaleza al enfrentar la situación, mientras otros la acusaron de intentar desviar la atención del problema principal. A pesar de las divisiones, su publicación dejó claro que no está dispuesta a tolerar más ataques personales.

La situación de Madame de Rosa sirve para comprender a aquellos que viven bajo la opinión pública. Mientras algunos ven en ella una mujer que lucha por mantenerse firme ante la adversidad, otros critican su postura y la acusan de atrevimiento serios.

¿Cómo se encuentra la influencer?

Madame de Rosa siente que ha hecho bien en contar la verdad, pero lo cierto es que está recibiendo ataques por diversos frentes. Hay que dejar claro que la justicia en ningún momento le ha quitado la razón. El único que ha tenido conflictos legales ha sido su ex marido, no existen pruebas contra ella. Fuentes cercanas aseguran que está tranquila, pues sabe que no tiene nada que ocultar.

Eso sí, nadie puede negar que está sometida a bastante presión por parte de sus detractores. También debemos tener en consideración que la modelo ha recibido el apoyo de algunos de sus compañeros de profesión, como puede ser Dulceida.