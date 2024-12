Madame de Rosa reaparece tras publicarse que su marido es ladrón profesional: "Estoy bien rodeada"

La creadora de contenido y enfermera conocida como Madame de Rosa ha vuelto a ser el centro de atención tras su aparición en los Premios Forqué. Este evento marcó su primera declaración pública después de que saliera a la luz la detención de su ex marido, Miguel Ángel H.A., un hecho que ha desatado una tormenta mediática en torno a su vida personal y profesional. Visiblemente afectada, pero decidida, la influencer aprovechó la ocasión para aclarar su posición y anunciar las medidas que tomará para defender su honor y proteger a su familia.

«He contrato a expertos»

«Lo único que quiero decir es que he contratado a un bufete de abogados que son expertos en derecho al honor», declaró. «Se han dicho muchísimas falsedades y yo sola no me puedo defender. Les tengo a ellos, que lo van a hacer, y me han aconsejado que no hable más del tema». Sus palabras fueron un recordatorio de la difícil situación que atraviesa, una que no solo afecta su vida personal, sino también su reputación pública.

Madame de Rosa en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

La creadora de contenido también aprovechó el momento para agradecer el apoyo de su círculo cercano. «Estoy bien porque estoy muy bien rodeada. En momentos tan complicados, darte cuenta de que la gente que te quiere está contigo de verdad es algo muy bonito», confesó visiblemente emocionada. Esta red de apoyo ha sido clave para que pueda enfrentarse a las críticas y comentarios negativos que han inundado las redes desde que se desató la polémica.

Los antecedentes de su ex marido

Según informó en exclusiva el diario ABC, Miguel Ángel H.A. acumula 26 antecedentes policiales relacionados con delitos como robos con violencia, estafas y tráfico de drogas. La noticia, publicada el pasado 2 de diciembre, también reveló que el ex marido de la influencer ya había sido detenido en 2013, cuando todavía eran pareja. Tras la filtración de esta información, Madame de Rosa recurrió a sus redes sociales para desvincularse públicamente de los actos del empresario. Entre lágrimas, aseguró que su relación sentimental había terminado hace tiempo y que su prioridad era proteger a su hijo, Romeo, de 13 años.

Acciones legales y protección familiar

«Esta es una situación muy complicada para mí y necesito que me ayuden contra todos los que han hecho y dicho cosas que no debían», explicó Madame de Rosa en referencia a las acciones legales que planea emprender. Además, anunció en su perfil de Instagram su regreso a la actividad, asegurando que había tomado el tiempo necesario para recuperar fuerzas.

A pesar de la tormenta mediática, la influencer demuestra que está dispuesta a luchar por su verdad y su tranquilidad. Con la mirada puesta en el futuro y rodeada de sus seres queridos, parece decidida a superar este difícil capítulo en su vida.