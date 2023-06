Clara Chía va de estrella: obligó a que hicieran esto en la boda del hermano de Piqué

Una nueva polémica ha salpicado a Clara Chía y en esta ocasión hay varios testigos que confirman el revuelo. Hace unos días se celebró la boda de Marc Piqué, el discreto hermano de Gerard. La expectación era máxima porque había muchos asuntos en el aire. En primer lugar nadie sabía a ciencia cierta si Milan y Sasha, los hijos que el empresario tiene con Shakira, iban a estar en el enlace. Tienen muy buena relación con su tío y todo el mundo pensaba que sí, pero a última hora la cantante ha cambiado de opinión. ¿El motivo? No quiere que los niños pasen tiempo con Clara Chía.

La novia de Piqué se ha convertido en el centro de multitud de noticias. Antes o después tendrá que romper su silencio, pero de momento se mantiene firme a la discreción que le ha caracterizado desde que salió su relación con Gerard. El deportista sí ha hablado del tema en alguna ocasión, sobre todo para reivindicar la importancia de la salud mental de su novia. Ha dejado claro que este tema es importante siempre, no solo cuando hay un triste desenlace.

Clara Chía impone sus normas en la boda

¿Qué ha pasado en la boda de Marc Piqué? Naturalmente Clara y su novio estaban invitados, pero no querían llamar la atención de nadie, así que han optado por mantener un perfil extremadamente discreto. ¿Cómo lo han conseguido? Entrando por la puerta de atrás de la iglesia y esquivando a todos los reporteros que estaban cerca. Gerard Piqué no tenía a sus hijos, ese asunto ya estaba resuelto, pero la prensa quería ver cómo iba vestida Clara. Como no podía ser de otra forma, se ha filtrado alguna foto y le han llovido las críticas.

Clara eligió para la ocasión un vestido demasiado sencillo, según la opinión de sus detractores. Sin embargo, el estilista y diseñador Pelayo Díaz asegura que iba correcta porque ha sido fiel a su estilo. Nunca ha demostrado ser especialmente presumida y Pelayo cree que lo raro hubiera sido que apareciera con un traje largo o incómodo. Como vemos, Chía cada vez tiene más defensores. Entonces, ¿dónde está el problema? Que puso una norma para ir a la boda de su cuñado que acaba de salir a la luz y ha organizado un nuevo revuelo.

Clara se negó a ser la protagonista

Clara Chía no quería llamar la atención de la prensa ni de los invitados, por eso exigió no estar cerca de ningún ramo. No quería que saliera publicado una foto y que la gente pensara que había cogido las flores de la novia. Intentó ser lo más discreta posible y exigió entrar y salir por puertas diferentes para esquivar a los reporteros. Era una ceremonia íntima y privada, ella y su novio eran las únicas estrellas y su intención era que el protagonismo lo tuvieran sus cuñados.

Una familia unida

Sí, Gerard Piqué ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de su familia. Su hermano y su cuñada han recibido con los brazos abiertos a Clara y han creado una curiosa pandilla. Salen a cenar juntos muchas veces e incluso se han ido de viaje. A ellos no les importaba que la pareja del momento acapara todas las miradas, pero cumplieron con las normas que puso Chía.