Clara Chía sorprende por su acento: una pija de Barcelona que viste casual

Clara Chía ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, especialmente desde que Shakira sacó a al marcado su famosa canción con Bizarrap. El tema no le deja en buen lugar, pero ha convertido a la joven catalana en uno de los rostros más famosos del momento. Podría ganar mucho dinero en la prensa del corazón, pero ha decidido emprender otro camino y ha rechazado todas las ofertas que le han hecho. No ha hablado con ningún periodista de forma pública, así que los espectadores no conocían su voz. Hasta ahora. Un usuario de Twitter ha filtrado un vídeo que deja poco lugar a la imaginación.

El acento de Clara Chía

Un conocido medio de comunicación ha recogido este documento audiovisual y ha llegado a la conclusión de que la novia de Piqué tiene “voz de pija”. También han destacado que siempre va vestida de forma casual. Recordemos que hace poco le pillaron un un atuendo muy parecido al que llevaba Gerard y también hubo quien se burló de esta coincidencia. Le acusaron de estar manipulando al deportista para vestir igual. En resumen, la joven no ha parado de recibir ataques. Pero, ¿es realmente una víctima?

Clara Chía sigue recibiendo críticas feroces

Clara se ha convertido en la protagonista de Twitter. Muchas veces acompaña a Gerard Piqué al trabajo y está presente durante las grabaciones de ‘King’s League’, el programa del catalán. Alguien les ha grabado en un descanso y el vídeo ha corrido como la pólvora. En primer lugar porque van vestidos prácticamente igual: ropa cómoda y casual, bastante discreta. En el caso de Clara hay otro detalle que ha llamado poderosamente la atención: su voz aniñada.

La joven está recibiendo muchas críticas. Muchas vienen del entorno de Shakira. La revista ‘Semana’ asegura que Piqué y su novia se referían a la cantante como “la bruja”, apodo que supuestamente le puso la madre de Gerard. Los menores se lo contaron a la artista y ella se vengó poniendo una bruja en el balcón de su casa, bruja que apuntaba directamente a la casa de sus antiguos suegros.

La novia de Piqué no romperá su silencio

El vídeo que Clara en la ‘King’s League’ solamente ha supuesto un ataque más. Según ha salido publicado, no le importa que juzguen su estilo porque no se dedica al mundo de la moda y también le importa poco que se burlen de su tono de voz. Lo único que le interesa es que Piqué esté a su lado. Están más enamorados que nunca y el deportista ha dejado claro que va a luchar por su relación hasta el final. Está convencido de que vale la pena creer en Clara.

Las burlas que ha recibido la joven

Su tono de voz y sus costumbres estéticas son solo dos puntos más en una larga lista. Clara Chía lleva recibiendo ataques y burlas mucho tiempo. Todo empeoró cuando Shakira le comparó con un reloj Casio y con un coche Twingo. Gerard Piqué ha recalcado que él prefiere un Casio “porque dura para toda la vida”. Este tipo de frases no ha hecho más que aumentar el enfado de la cantante. ¿Quién paga las consecuencias? Clara.