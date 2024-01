Chenoa vuelve al ataque: la declaración sobre David Bisbal que los fans no se esperaban

Después de separarse de Miguel Sánchez, el reputado doctor con el que se casó en Mallorca, Chenoa ha vuelto a recibir la misma acusación de siempre. No son pocos los que aseguran que continúa enamorada de David Bisbal, pero ella está tan cansada de responder siempre a las mismas preguntas que ha decidido hacer caso omiso a todos aquellos que le acusan de seguir enganchada al cantante. Este último ha tomado parte activa en el conflicto y recientemente ha explicado que respeta a su exnovia, a pesar de que no tienen una relación fluida. Recordemos que Bisbal disfruta de un presente completamente distinto que está alejado de las polémicas que suele liderar Chenoa.

La exmujer de Miguel Sánchez está en el centro de la noticia. Fuentes cercanas dieron a entender que estaba dispuesta a reconciliarse con el doctor, pero recientemente la verdad ha visto la luz. Lo único cierto es que Chenoa está soltera y su objetivo a corto plazo es triunfar en ‘Operación Triunfo’, concurso que le ha elegido como presentadora y ahora se emite en Amazon Prime. La intérprete de ‘Cuando tú vas’ ha dado una entrevista y ha lanzado un dardo que muchos creen que va dirigido a David Bisbal.

Chenoa defiende que le quieren «ver caer», palabras que han sido relacionadas con Bisbal. No obstante, la comunicadora insiste en que no tiene ningún conflicto abierto con su ex e incluso promete: «Le tengo mucho respeto profesionalmente». Este tema es muy recurrente entre los antiguos concursantes de ‘Operación Triunfo’. La fama de Bisbal no es comparable con la de ninguno, por eso cabe la posibilidad de que existan ciertos celos y rivalidades. De hecho siempre se ha dicho que tiene fricciones con David Bustamante precisamente por este motivo.

Las palabras de Chenoa sobre David Bisbal

David Bisbal, después de escuchar muchas declaraciones relacionadas con el tema, ha pensado que lo mejor era hablar claro y decir que piensa sobre la actual presentadora de ‘Operación Triunfo’. Concretamente ha declarado: «El hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual, no significa que no nos respetemos». Esa es la excusa que ha puesto para no pronunciarse sobre su separación de Miguel Sánchez, una ruptura que pilló a todos por sorpresa porque supuestamente estaban atravesando un momento mágico en la relación.

Las palabras de Chenoa sobre Bisbal han ido en la misma línea. «Yo le respeto y hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada». Estas declaraciones, que aparentemente son inofensivas, han abierto una nueva guerra porque dan a entender que en el pasado Bisbal no fue tan generoso como a Chenoa le hubiera gustado.

Debemos tener en cuenta que la presentadora no está atravesando una situación fácil porque son muchos los que quieren saber el motivo por el que se ha separado de Miguel Sánchez. Ahora cada vez que va a una fiesta escucha los mismos comentarios y los periodistas se acercan a ella con intenciones muy concretas: descubrir qué hay detrás de todo. «Ahora, pasar por un photocall me supone ansiedad y me lleva a un estado que no me gusta, en el que no estoy contenta ni calmada», ha declarado en un ataque de sinceridad.

La nueva guerra entre los artistas

A pesar de que Chenoa y David Bisbal han intentado guardar las formas, es evidente que entre los artistas ha habido muchos problemas. Por ese motivo David no quiso mencionarla durante el documental que grabó sobre su vida para celebrar su aniversario en el mundo musical. Fueron muchos los que no entendieron esta decisión porque en resumidas cuentas Chenoa forma parte de su trayectoria, a pesar de que no haya querido hablar de ella después de la sonada ruptura que protagonizaron en el pasado.

Los cantantes se ganaron el corazón de todos en ‘Operación Triunfo’ y después de unos años dorados decidieron terminar la relación. La nueva líder de Amazon Prime reconoció que este desengaño le había pillado desprevenida e intentó mostrar su faceta más humana. Más adelante recibió críticas y siempre ha arrastrado un comentario que no le hace sentir cómoda. Incluso su propio padre le acusa de seguir enganchada a Bisbal.

El comentario que Chenoa ha hecho sobre la generosidad de David Bisbal estaba cargado de buenas intenciones, pero ha dejado entre ver que en el pasado no fue así. Se deduce que el artista le dio la espalda en un momento determinado y ella no se sintió respaldada. Afortunadamente esta situación ha cambiado y en la actualidad disfrutan de un vínculo muy especial, aunque no tengan un contacto continuo.