Chelo García-Cortes cuenta todo sobre la polémica entre Bárbara Rey y Ángel Cristo

Ángel Cristo continúa su camino. Se ha propuesto contar todo lo que vivió durante su infancia al lado de Bárbara Rey y no hay nadie que le pueda frenar, por muchos intentos que haga Chelo García-Cortés. La periodista es amiga de la familia desde hace años y considera que Angelito, como le llama el entorno en tono cariñoso, se está equivocando porque tiene un problema y no lo quiere solucionar. Chelo insiste en que la vedette ha llevado a su hijo «a los mejores médicos» para intentar solucionar sus conflictos personales. La cuestión es que Ángel ha decidido hablar y quiere llegar hasta el final del asunto.

Esta polémica ha salpicado a Sofía Cristo de forma directa, quien ha decidido que lo mejor para ella es alejarse de su hermano y tomar distancia durante una temporada. Reconoce que le ha bloqueado en las redes sociales y que no puede recibir llamadas suyas. Sin embargo, promete que está dispuesta a ayudarle en un futuro, cuando Ángel haya tomado consciencia de lo que ha hecho. Mientras tanto Chelo-García Cortés ha dado su opinión más sincera sobre el problema del clan.

Las palabras de Chelo García-Cortés

Chelo conoce al hijo de Bárbara Rey desde que era un niño, por eso sus palabras están teniendo tanta repercusión. «Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podía provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra», empieza diciendo. Ha hablado en ‘Espejo Público’ para que todo el mundo entienda el sufrimiento de su amiga Bárbara, quien sigue sin entender qué motiva a Cristo a destapar los secretos familiares.

«Se le ha dado lo mejor, pero creo que por lo que él ha vivido. Tiene un problema que se le tiene que trata», explica Chelo García-Cortés en el programa de Antena 3. «Lo mismo que le llevó a los mejores internados, le llevó también a los mejores médicos. Yo conozco episodios complicados. Los episodios complicados del padre, los episodios complicados después, no los he presenciado, pero los sé porque estoy muy cerca de la familia».

El otro problema de Bárbara Rey

Chelo, como amiga de Bárbara, conoce muy bien cuál es el sufrimiento del artista. «Bárbara como abuela no ha tenido las oportunidades de poder disfrutar, todo lo que ella quisiera. La situación entre su hijo y su expareja no es buena, con lo cual Bárbara ha sufrido y sigue sufriendo porque no puede ejercer como abuela todo lo que ella quisiera». Según la periodista, Rey está muy lejos del bebé y Ángel Cristo no hace nada para solucionar este problema.

Ángel Cristo cuenta con la protección de su madre

Chelo García-Cortés sabe que hay una forma para que Bárbara Rey se reencuentre con su nieta: poner el asunto en manos de los tribunales. Pero no lo va a hacer. ¿El motivo? También tendría que denunciar a su hijo y no está dispuesta a hacerle daño, así que prefiere ser paciente y esperar a que Ángel solucione sus diferencias con su ex. «Bárbara podría tomar medidas y ejercer legalmente sus derechos como abuela, pero para hacerlo, para poder exigirlo, tendría que denunciar a la madre de su nieta y a su propio hijo», explica Chelo.