El cantante más querido de España desvela su adicción al sexo y el trastorno de la personalidad que padece

A punto de cumplir 80 años, uno de los cantantes más famosos de España sigue arrastrando muchas leyendas. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha contado? En los último tiempos han especulado con su estado de salud y tuvo que dar un golpe en la mesa para dejar claro que estaba perfectamente. Llegaron a decir que había perdido la memoria, pero no es cierto. Tampoco lo es que tenga problemas de movilidad o que esté en silla de ruedas, todo lo contrario. Celebrará su aniversario por todo lo alto, eso sí: en la más estricta intimidad.

La identidad del famoso cantante

Julio Iglesias celebrará su próximo cumpleaños el 23 de septiembre. Los últimos tiempos han sido un tanto convulsos, pero no han hecho más que engordar su mito. El artista está viviendo entre Punta Cana, Miami y Bahamas, aunque también pasa largas temporadas en España, concretamente en su mansión de Marbella. Ahora todo el mundo está hablado de él y reflexionando sobre cómo ha llevado el paso del tiempo. Se han contado muchas cosas, como por ejemplo que ya no quiere mirarse al espejo. Es muy presumido, de hecho tiene fama de tener una lista infinita de conquistas. Es ahí donde nace su mayor rumor.

En 2006 la revista ‘Maxim’ hizo una encuesta para descubrir qué artista había mantenido más relaciones con mujeres y Julio Iglesias quedó en tercera posición. A partir de ese momento se empezaron a rescatar algunas de sus declaraciones y hay algunas frases polémicas. En una entrevista reconoció que llegó a pensar que era adicto al sexo, pues durante unos años lo practicaba con bastante frecuencia. «La primera vez que estuve en Punta del Este tenía 24 años y hacía el amor tres veces al día», dijo exactamente. Cuando se realizó el estudio anterior, el ex de Isabel Preysler había estado con 3.000 mujeres.

El trastorno que padece

Por si lo narrado en líneas anteriores fuera poco, Julio Iglesias padece un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), algo que le sucede a otros famosos como David Beckham. El cantante ha admitido que le gusta tenerlo todo bajo control y que le provoca ansiedad que las cosas no estén en su sitio. Debido a su profesión ha dormido en muchos hoteles y admite que no descansa bien si sus pertenencias no están colocadas de una manera muy concreta. Es un gran amante del orden y no permite que nada ni nadie lo altere.

La otra obsesión de Julio Iglesias

El otro TOC de Julio Iglesias lo descubrió Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’. La madre de Tamara Falcó acudió al famoso programa de Antena 3 y explicó hasta qué punto llegaba la obsesión de Iglesias por la belleza. «Cuando me separé de Julio Iglesias descubrí mi perfil bueno. Él siempre se colocaba de su lado bueno en las fotos y a mí siempre me colocaba de mi lado malo. En todas las fotos que veía yo de esa época veía que estaba pepona», recordó con una sonrisa.

En estos momentos el artista lleva una vida mucho más tranquila, pero fuentes cercanas aseguran que está cogiendo fuerzas para regresar con un proyecto muy ambicioso. Supuestamente está escribiendo sus memorias y va a dar respuesta a todos los interrogantes que se han ido generando a lo largo de su carrera.