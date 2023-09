Así es la enfermedad que padece David Beckham y le lleva a sufrir TOC

El mítico empresario británico ha reconocido que padece un trastorno “agotador” que afecta a su comportamiento y que no puede controlar. Seis años antes de dejar el fútbol para siempre, David Beckham desveló que estaba luchando contra un TOC, una enfermedad más complicada de lo que parece. Hace unos meses profundizó en este asunto en un documental que ha protagonizado en Netflix. Sus declaraciones son importantes, pues dan visibilidad a un problema que la sociedad tiene en un segundo plano. Solo hace falta escuchar a Beckham para darse cuenta de que el asunto es serio y complejo.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que sufre David Beckham es muy versátil. A cada uno le da por una cosa y al exjugador de fútbol le ha dado por el orden y por la limpieza. Reconoce que no puede descansar bien hasta que su casa está completamente organizada y limpia. Pero no solo eso, las cosas deben estar colocadas bajo un patrón que el mismo ha creado y que no pretende romper. Por ejemplo, en ningún armario puede haber productos impares, todo debe ser par.

Las consecuencias del TOC de Beckham

En el programa que ha protagonizado en Netflix, David Beckham asegura que este trastorno le afecta a su vida cotidiana, pues ha modificado muchos hábitos según ha ido creciendo. Antes podía controlarlo, pero ahora no puede descansar hasta que todo está organizado de una forma determinada. Según cuenta, durante el día no tiene demasiado tiempo, así que se dedica a hacerlo por las noches, mientras su familia está durmiendo.

“Cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta y me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y ver que hay tazones o platos que no se han lavado”. Su mujer, la mítica Victoria Beckham, al escucharle dice: “Es demasiado perfecto”. No obstante, él reconoce que no se trata de algo relacionado con la perfección. Tiene un problema que debe solucionar o seguirá evolucionando a peor.

David Beckham explica su obsesión

Como decíamos, cada uno se obsesiona con una cosa y David Beckham tiene fijación por la limpieza, pero no solo eso. A la hora de organizar hay que seguir unas normas muy estrictas, por eso prefiere hacerlo él y evitarse la ansiedad que le genera el resultado incorrecto. “Tengo ese TOC en el que tengo que tener todo en línea recta y todo tiene que estar en números pares”, reconoce. “Por eso pongo las latas de bebidas muy ordenadas y su hay más la tengo que sacar y ponerla en otro armario o en otra parte. Para mí todo tiene que estar perfecto”.

Victoria Beckham da su opinión

El empresario piensa que Victoria Beckham no le da importancia a este asunto. No se fija ni en el resultado de su obsesión ni en las consecuencias. Los expertos aseguran que si David no pone fin a su trastorno irá a más y cada vez requerirá de mayor perfección. “Con toda honestidad, limpio tan bien que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto”, dice en Netflix. A lo que ella responde: “Él es tan perfecto”.