El cambio de vida de este concursante de Gandía Shore

Gandía Shore reventó las audiencias con su estreno en España, este estreno de MTV solo cuenta con una edición, pero fue un gran éxito en 2012, ahora, 10 años más tarde, algunos de sus concursantes lucen irreconocibles. Te contamos qué ha sido el concursante de Gandía Shore más amable de la casa, Alberto ‘Clavelito’ Clavel.

¿Que ha sido el concursante más bueno de Gandía Shore?

Este programa tenía un formato parecido al de Gran Hermano, todos los concursantes convivían en una casa, pero a diferencia del programa de Telecinco, estos no estaban incomunicados con el exterior. Podían salir, ir de fiesta y hacían las tareas cotidianas de la casa, esto aún añadía nuevos rumores a la casa. Este formato cautivo al público de España y los concursantes ganaron fama muy rápido.

Todos los concursantes tenían un perfil extremo y la polémica estaba más que servida en ese curioso hogar que aterrizaba en Gandía para su primera edición. El reparto sumaba ocho jóvenes y todos ellos tenían características que los hacían únicos. Clavelito fue uno de ellos y para muchos, se ganó a pulso el papel de chico bueno de la casa.

Alberto Clavel tenía uno de los perfiles más simpáticos del programa, era una pieza clave en el grupo y ayudaba a que en la casa reinara el buen rollo. No obstante, esta paz duraba poco en una casa que estuvo llena de conflictos y rumores. Este perfil bueno fue imprescindible en la casa, pero no gustó tanto a nivel televisivo, es por ese motivo que no se le pudo ver tanto en televisión después del reality.

Su vida después del programa

Después del programa, él mantuvo un perfil más bajo y poco a poco se fue alejando el foco mediático por decisión propia. Volvió a su antiguo trabajo y pasó a disfrutar de una vida lejos de la fama con sus amigos y familiares más cercanos. Aún con eso, este siempre se ha mostrado orgulloso y feliz de su paso por el programa, aún y asegurando que en ese mundo hay mucha falsedad, algo que asegura que no va con él.

Hace poco recorría de nuevo la casa de Gandía Shore con Abraham, otro de los concursantes. Lo hacían para el canal de MTMAD y allí se mostraban felices recordando esa curiosa etapa en el programa. En este vídeo recorren toda la casa y recuerdan los puntos clave durante su participación en televisión.

¡Muy fuerte! 😮 @AbrahamGandiaSh vuelve a Gandía con @clavelgandiash y nos enteramos de cotis del programa nunca vistos https://t.co/5903klSiSl pic.twitter.com/rFoDYKNEbd — mtmad (@mtmad) August 17, 2018

Algunos de sus compañeros, como Abraham, Labrador o Ylenia, se han mantenido más activos en los medios y han participado en otros formatos como ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano VIP’. Estos programas aún aumentaron más la fama de los mismos y aún se les puede encontrar en el panorama televisivo español.

Este concursante de Gandía Shore parece haber empezado una nueva vida lejos de las cámaras, no obstante, muchos aún lo recuerdan por su paso por el programa. Fue un compañero clave para mantener un poco de paz en una casa donde todo parecía ser guerra.