El cambio de horario en un programa de Telecinco afectará a sus telespectadores

El 6 de septiembre comenzó la emisión en abierto en Telecinco de ‘En el nombre de Rocío’. El primer episodio fue muy polémico, ya que la hija de Rocío Jurado advirtió a Raquel Mosquera acerca de los trofeos de su padre, Pedro Carrasco: «Devuélveme los trofeos de mi padre, que son míos, no son tuyos. Decías que no me los habías dado porque nunca te los había pedido, pues te los pido ahora. Dámelos, que son míos».

Y continuó: «Quiero decir una cosa, y se la quiero decir a ella directamente. Raquel, si estás viendo esto, te voy a decir algo: ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer a partir de hoy con los trofeos de mi padre. Ten mucho cuidado, porque te los voy a pedir judicialmente. Ya te los he pedido delante de todo el mundo».

En principio, esta semana el segundo capítulo de ‘En el nombre de Rocío’ tendría que emitirse este martes 13 de septiembre. Sin embargo, Mediaset ha hecho un cambio de última hora en su programación, y se estrenó anoche a las 22:00 horas en Telecinco. A partir de ahora, el programa empezará a emitirse los lunes.

Programación de Telecinco

De esta manera, ‘Pesadilla en el Paraíso’ pasa a los martes con un resumen de 22:00 a 22:50 horas de la mano de Lara Álvarez. Justo después, se emite ‘Got Talent’ con Dani Martínez, Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría como miembros del jurado.

Las galas de ‘Pesadilla en el Paraíso’ los jueves y domingos presentadas por Carlos Sobera se mantienen. También lo hacen ‘Viernes Deluxe’ los viernes y ‘Déjate querer’ los sábados.

Preocupación por los datos de audiencia

Durante años, los reality shows han sido el peso pesado de Telecinco: ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’, ‘La Casa Fuerte’… Sin embargo, parece que la época de esplendor de este tipo de formatos está llegando a su fin.

Mediaset está muy preocupada por los datos de audiencia de ‘Pesadilla en el Paraíso’. El estreno del reality apenas reunió a 1,8 millones de espectadores. Un dato muy bajo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el estreno de ‘Gran Hermano 14’ consiguió una audiencia de 3,06 millones de espectadores.

Este domingo, el primer debate de ‘Pesadilla en el Paraíso’ tampoco ha funcionado bien: 11.7% de cuota y 999.000 espectadores.

Pero, ¿cuáles son los motivos que explican el fracaso? Uno de los más repetidos por los usuarios en las redes sociales es que no es en directo, lo que le hace perder valor al reality.