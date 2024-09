Buenas noticias de la AEMET: el huracán Isaac no se acercará a España

El huracán Isaac no se acercará a España, llegan buenas noticias de la AEMET para empezar la semana. El miedo a que este fenómeno poco común pudiera llegar a nuestro país se extendió hace unas horas, cuando todo el mundo pensaba que podríamos estar ante un episodio poco común. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que marquen un antes y un después a nivel meteorológico, despedimos el mes de septiembre por todo lo alto.

Los expertos de la AEMET están muy pendientes de una situación que puede ser la que marque una diferencia importante, de cara a unos días en los que parecerá que todo empiece a cambiar. Sin duda alguna, será ese momento cuando tengamos que estar más pendientes de un tiempo que tiene mucho que ofrecernos. Este huracán, que ha causado estragos al otro lado del Atlántico, no tiene intención de hacernos nada, de hecho, es posible que no lo notemos. Pero todas las alertas estaban activadas ante una situación que podría haber sido muy distinta, la meteorología no deja de ser una opción de posibilidades que debemos tener en cuenta.

La AEMET trae buenas noticias

Los expertos de la AEMET traen buenas noticias. Empezamos la semana teniendo muy en cuenta lo que está pasando en estos días que tenemos por delante. Estamos ya en un otoño que apunta maneras, pero que podría llegar a ser mucho peor, especialmente si tenemos en cuenta lo que llega.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que busca una forma de conseguir realizar algunos pasos importantes que podemos tener en nuestro poder. Toca visualizar esta situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después, un cambio de ciclo que será significativo.

Es hora de apostar claramente por algunos ingredientes que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos marquen de una forma o de otra. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tenemos que visualizar un cambio de rumbo. Hemos tenido muy de cerca una alerta por huracán que dependía del rumbo de este fenómeno que finalmente ha acabado cambiando.

Si el tiempo hubiera sido un poco distinto, las circunstancias serían diferentes, ya que estamos ante una situación que ha acabado siendo muy diferente. El huracán Isaac finalmente no se acercará a España.

No se acercará a España el huracán Isaac

⚠️ Actualización | Ciclón tropical #Isaac. Actualmente tiene categoría de huracán, aunque se irá debilitando en las próximas horas hasta convertirse en borrasca. La mayoría de los escenarios se decantan ya por una ruta que no lo acercaría a la Península Ibérica. pic.twitter.com/FVPSfcllXD — AEMET (@AEMET_Esp) September 28, 2024

El hecho que el huracán Isaac no se acerque a España puede acabar dándonos una importante pista de lo que nos puede estar y de las cosas que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega en una temporada de huracanes que solo acaba de empezar.

Desde Meteored nos aclaran lo que pasará: «Mucho se ha hablado estos días de la llegada del ciclón tropical Isaac a la Península Ibérica, escenario muy poco probable como ya avisamos en Meteored, y finalmente parece que seguirá un rumbo más habitual, desplazándose hacia el norte e interaccionando con el chorro polar, comenzando así el proceso de extratropicalización del sistema».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque estos ciclones tropicales no alcancen nuestro territorio, pueden condicionar la circulación en latitudes medias en esta época, cuando el Atlántico suele presentar una mayor actividad. De hecho, en esos procesos de extratropicalización suelen zarandear al jet stream, generando diversas ondas que se propagan hacia el este, afectando a la situación meteorológica de España. Y esto lo veremos en los próximos días con Isaac. De acuerdo con las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia, a partir de mañana el sistema interaccionará con el chorro polar, perdiendo casi todos sus rasgos tropicales en la primera mitad de la próxima semana. El escenario más probable muestra que apenas perderá profundidad, extendiendo su radio de acción y dejando vientos intensos en un amplio sector del Atlántico Norte, al este de Terranova».

Los efectos de este huracán no llegarán a España, pero se quedará cerca de nuestro territorio: «Eso sí, que hay que dejar claro que en Europa tan sólo las Azores pueden notar sus efectos como ciclón (sub)tropical. Por otra parte, esta previsible evolución de Isaac puede favorecer el basculamiento de la dorsal subtropical sobre el suroeste del continente europeo, lo que facilitaría el estrangulamiento de una vaguada en el Mediterráneo central, que daría lugar a una DANA».

Sólo percibiremos un descenso de temperaturas propio de esta época del año: «Con este panorama, las temperaturas bajarían sobre todo en el norte, este y Baleares, debido a la entrada de los vientos del noreste asociados a una masa de aire más fresca, así como probables precipitaciones en varias regiones a mediados de la próxima semana. Esto lo iremos confirmando en las próximas jornadas en Meteored».