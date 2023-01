La bruja de casa de Shakira acaba en el jardín de su suegra

Shakira ha pasado de convivir como una más con los que fueran sus suegros, forjando además una bonita relación con la madre de Gerard Piqué, a no poder ni verlos. La cantante colombiana está en guerra contra todo lo que tenga que ver con su pasado y su ex pareja y no se esconde a la hora de demostrarlo. Horas después de la publicación de su último hit mundial, producido junto a Bizarrap y con mensajes punzantes hacia Piqué y Clara Chía, la casa de la intérprete de Te Felicito amaneció con una bruja en la ventana apuntando a casa de sus suegros. Pues bien, esa bruja se ha caído de casa de Shakira. ¿Adivinan dónde?

Por supuesto, el muñeco ha acabado en un viaje inoportuno en casa de los padres de Gerard Piqué, que está casi puerta con puerta con la residencia actual de Shakira, la que compartió durante años con el ex jugador del Fútbol Club Barcelona. El motivo no habría sido otro que un vendaval, que ha dado lugar a un curioso suceso, y es que la bruja ha pasado de mirar a casa de los suegros a volar hasta territorio ‘enemigo’.

La reacción de los padres de Piqué ha sido buscada desde que se publicara la canción de Shakira y Montserrat Bernabéu, quién por cierto tenía en el pasado una gran relación con la cantante, fue la única que se pronunció, y por equivocación. A través de unos me gusta que rápido se apresuró a borrar, la madre de Gerard dejó su impronta en un culebrón que ahora la convierte en protagonista… por culpa de una bruja.

Fue la periodista Mayka Navarro la que alertó de que la bruja de casa de Shakira ya no estaba en su lugar de origen, si no que se había mudado a la residencia de los padres de Gerard Piqué. «Tras el fuerte vendaval que ha sacudido esta mañana Barcelona, la bruja ha volado y podría haber caído en el patio de los suegros de Shakira», explicaba, dejando claro además el motivo de este cambio del muñeco que ha utilizado Shakira para quién sabe qué hacia su ex familia política.

El enfado entre Shakira y la familia de Piqué

Shakira y la familia de Piqué han pasado del todo a la nada más absoluta, con el odio y el rencor de por medio por parte de la colombiana. Se desconoce fehacientemente cuál es el motivo de la ruptura de la buena relación, o más bien de la cordialidad, ya que todo se vuelve mucho más frío tras una separación, pero algunas informaciones apuntan a una teoría con sentido, como que los padres de Gerard estaban al tanto de la infidelidad del futbolista y empresario con Clara Chía y se lo ocultaron a Shakira.